Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes

La avenida Cervantes corta totalmente al tráfico desde mañana por las obras de mejora. El cierre provocará cambios en el tránsito de vehículos y en ... las líneas de autobuses que hasta ahora pasaban por esta vía. Los trabajos se iniciarán a las ocho de la mañana, aunque el servicio de autobuses arrancará ya la jornada con los nuevos itinerarios.

La Policía Local se encargará de facilitar el acceso a cocheras para los vecinos y trabajarán para agilizar el tráfico en la zona. Asimismo, habrá refuerzo en la entrada y salida de los colegios.

¿Cuáles serán las líneas de autobús afectadas? El servicio de transporte público de la ciudad indica cuáles serán los autobuses y las nuevas paradas.

Línea 9

En el itinerario de ida, sentido hacia los Rebites: se anula el recorrido por la avenida Cervantes y también la parada 178. El autobús se desvía por la calle Profesor Albareda con parada 693, avenida Pablo Picasso con parada 1467, calle Bruselas y calle Primavera con paradas 1245 y calle Sancho Panza con paradas 1248 y 1217

El itinerario de vuelta, dirección hacia la Chana también se anula el recorrido por la Avda. Cervantes con parada 565, calle Puente verde con parada 179, Paseo de la Bomba con parada 574, Paseo del Salón con parada 587 y Plaza del Humilladero con parada 1391. El nuevo recorrido por el que se desviará el autobús pasará por calle Sancho Panza con paradas 542 y 543, calle Primavera con paradas 512 y 513, calle Andrés Segovia con paradas 145 y 1475 y calle Poeta Manuel de Góngora con parada 451

Línea 11

Se anula el recorrido por la Avda. Cervantes con parada 565, calle Profesor Albareda con parada 693 y avenida Pablo Picasso con parada 1467. El desvío será por la calle Sancho Panza con paradas 542 y 543, calle Primavera con paradas 512 y 513 y calle Andrés Segovia con paradas 145 y 1475.

Línea S0

Sentido hacia Bola de Oro se anula el recorrido por la avenida Cervantes con parada 565 y y calle Puente verde con parada 179. El recorrido pasará ahora por calle Sancho Panza con paradas 542 y 543, calle Primavera con paradas 512 y 513, calle Andrés Segovia con paradas 145 y 1475, calle Poeta Manuel de Góngora con parada 451 y Paseo de los Basilios con paradas 575, 33 y 32.

Línea 111 (Búho)

Se anula el recorrido por calle Sancho Panza, avenida Cervantes y calle Puente Verde. Pasará por Camino Bajo de Huétor, Callejón del Pretorio y Paseo de los Basilios, con las paradas a demanda por ser una línea búho

Línea 121 (Búho)

Se anula el recorrido por avenida Cervantes y calle Sancho Panza y se desvía por calle Profesor Albareda y Camino Bajo de Huétor, con paradas a demanda por ser línea búho igual que la anterior.

La obra de avenida Cervantes es una de las más importantes que se recogen en el Plan 2025-2027 del Ayuntamiento de Granada. La actuación no ha estado exenta de polémica por las quejas de parte de los vecinos de la zona con parte del proyecto.

La previsión es que los trabajos se alarguen durante once meses y contará con una inversión 3,4 millones de euros. Las actuaciones iniciales ya se pusieron en marcha la pasada semana, aunque es a partir de mañana cuando afectará al tráfico.