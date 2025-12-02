Cortan la A-44 a la altura de Las Gabias por el accidente de un camión
El conductor del vehículo está herido y la Guardia Civil informa que circulaba en sentido contrario
Granada
Martes, 2 de diciembre 2025, 22:18
El accidente de un camión ha obligado a la Guardia Civil de Tráfico a cortar la carretera A-44, a la altura de Las Gabias, ... en sentido Jaén. El conductor estaría herido, por lo que los servicios sanitarios se han desplazado hasta la zona.
Los hechos han ocurrido pasadas las 21.00 horas, en el kilómetro 134 de la citada vía. La Guardia Civil, según ha podido saber este periódico, ha informado que el camión podría circular en sentido contrario en el momento del accidente.
El choque genera problemas de tráfico en ambos sentidos, ya que han quedado restos del camión sobre la carretera. Se ha establecido un desvío provisional por la salida 134.
