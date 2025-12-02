Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Punto en el que ha tenido lugar el accidente. DGT

Cortan la A-44 a la altura de Las Gabias por el accidente de un camión

El conductor del vehículo está herido y la Guardia Civil informa que circulaba en sentido contrario

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:18

El accidente de un camión ha obligado a la Guardia Civil de Tráfico a cortar la carretera A-44, a la altura de Las Gabias, ... en sentido Jaén. El conductor estaría herido, por lo que los servicios sanitarios se han desplazado hasta la zona.

