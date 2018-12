Correos suspende varios días las notificaciones del Ayuntamiento por impagos Plaza del Carmen del Ayuntamiento de Granada. / Ramón L. Pérez El servicio ya se encuentra restablecido y el concejal de Economía, Baldomero Oliver, estudia demandar a la empresa pública por esta medida ANTONIO SÁNCHEZ Martes, 11 diciembre 2018, 01:37

Las notificaciones del Ayuntamiento de Granada han estado suspendidas durante varios días, según desveló ayer el portavoz del Cs en el consistorio, Manuel Olivares, y reconoció el concejal de Economía, Baldomero Oliver, en la comisión del área. Las notificaciones administrativas, un servicio de envíos certificados procedentes de organismos públicos –con entrega bajo firma y dos intentos de entrega a domicilio– son uno de los instrumentos con los que cuenta la ciudad para entregar documentación de forma física y que la misma tenga vinculación legal.

La relación entre el Ayuntamiento de Granada y Correos se basa en un convenio del año 2010 que el área de Contratación de la capital está tratando de sacar a concurso para que Correos o cualquier otra empresa de mensajería opte al servicio de notificaciones de la ciudad. El titular de este departamento, Baldomero Oliver, explicó que aunque Correos «no es de las entidades con las que tenemos un mayor retraso en el pago», ya que 'solo' «tenemos una factura sin pagar» se ha aplicado «un criterio» que por parte del Ayuntamiento se considera «abusivo». De hecho, Oliver avanzó ayer en la comisión de Economía que ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Granada para estudiar la viabilidad de «demandar» a Correos por el incumplimiento del convenio que regula la relación entre ambas partes, que adquiere más importancia, según el equipo de gobierno, «por la posición con la que cuenta Correos en el mercado postal». «Defendemos los intereses de los ciudadanos, de ahí que me plantee la posibilidad de presentar una reclamación después de que nos hayan dejado varios días sin servicio», explicó ayer Oliver, que añadió que no tiene constancia de que se haya «quedado por el camino» ninguna de las notificaciones que estaba previsto entregar durante los días que el servicio ha estado 'de baja', que no han sido concretados ni por el Ayuntamiento de Granada ni por Correos, a pesar de que ambos organismos públicos reconocen que se interrumpió el servicio.

Olivares

El portavoz municipal de Cs, Manuel Olivares, censuró ayer que no existen «responsabilidades» por parte del equipo de gobierno ante una situación «que no se puede admitir», algo que consideró «grave». Al respecto, Olivares se preguntó «quién decide el orden de preferencia de pagos» y «qué consecuencias genera esto, por qué ocurre esto, cómo ocurre esto y de quién depende esto», algo que calificó como un «ejemplo claro del coste de la mala administración». El edil naranja destacó también que el Ayuntamiento de Granada «sigue sin utilizar las notificaciones vía mensaje electrónico certificado, que es mucho más económico», algo que en opinión de Olivares «terminan pagando los granadinos, ya que mientras se suben impuestos el dinero se va por otro lado».