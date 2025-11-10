Del corazón al escenario: la zarzuela que te hará vibrar en Granada

El 21 de diciembre, a las 19:00 horas, el Palacio de Congresos se convierte en el epicentro de la emoción, el drama y el ... brilli-brilli sonoro. Porque llega 'La Magia de la Zarzuela', un espectáculo-concierto que nos invita a celebrar uno de los tesoros más exquisitos del arte español… y, sí, a sentirlo muy fuerte. Por eso; ya puedes adquir entradas para este espectáculo a un precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL

Un recorrido apasionado por algunas de las zarzuelas más emblemáticas del repertorio, esas que llevamos tatuadas en la memoria cultural: El Barberillo de Lavapiés, La del manojo de rosas, Doña Francisquita, La Revoltosa, Marina, Gigantes y Cabezudos… y más joyas que harán que el público cante por dentro (o directamente por fuera).

Voces que enamoran, orquesta que te abraza

Sobre el escenario, las grandes voces del panorama lírico actual hacen su magia junto a un cuarteto de cámara y una orquesta en directo que no entiende de medias tintas. Aquí todo se siente, se vive y se comparte. Música en estado puro, sin filtros, sin playbacks y sin postureo.

'La magia de la zarzuela' no es solo un concierto: es un viaje emocional. Es humor, es pasión, es ese costumbrismo que a veces nos hace reír y otras nos pellizca el corazón. Y, sobre todo, es un recordatorio de que la zarzuela no es cosa del pasado, sino cultura viva, emocionante y con muchísimo que decir al presente.

Desde Drao Producciones trabajan por y para que la zarzuela con su compañía «Clásicos de la Lírica», que pone el talento en primer plano. La Escuela Zarzueling, una fábrica de nuevas voces, energía joven y futuro para el género. Y un equipo que cree firmemente en que la cultura española se defiende creando, compartiendo y emocionando.

La zarzuela es España, diversidad, raíces… y también fiesta. Porque este género nació en los escenarios madrileños, viajó a Cuba y Venezuela, se mezcló con ritmos, acentos y sensibilidades… y volvió aún más poderoso. Es teatro, música, calle, baile, pueblo y elegancia. Es tradición, sí. Pero también es vanguardia cuando se hace con verdad.