Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Planes

Del corazón al escenario: la zarzuela que te hará vibrar en Granada

Un recorrido apasionado por algunas de las zarzuelas más emblemáticas del repertorio, esas que llevamos tatuadas en la memoria cultural: El Barberillo de Lavapiés, La del manojo de rosas, Doña Francisquita, La Revoltosa, Marina, Gigantes y Cabezudos… y más joyas

IDEAL

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:07

El 21 de diciembre, a las 19:00 horas, el Palacio de Congresos se convierte en el epicentro de la emoción, el drama y el ... brilli-brilli sonoro. Porque llega 'La Magia de la Zarzuela', un espectáculo-concierto que nos invita a celebrar uno de los tesoros más exquisitos del arte español… y, sí, a sentirlo muy fuerte. Por eso; ya puedes adquir entradas para este espectáculo a un precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  3. 3 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  4. 4 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  5. 5 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  6. 6

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  7. 7 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  8. 8

    El Covirán hace posible lo imposible
  9. 9 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  10. 10

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Del corazón al escenario: la zarzuela que te hará vibrar en Granada

Del corazón al escenario: la zarzuela que te hará vibrar en Granada