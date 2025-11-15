Convocan una concentración el próximo 24 de noviembre por los cambios judiciales

La Junta de Personal de Justicia planea una concentración para el próximo 24 de noviembre, en señal de protesta por la «improvisación» en la aplicación ... de la nueva reforma.

Funcionarios, jueces, abogados, fiscales y los representantes de los sindicatos, CSIF, CCOO, UGT, SPJ-USO y STAJ están llamados a participar en la movilización, convocada de 10.30 a 11. 00 horas en la puerta principal de los juzgados de La Caleta.

Silvia Martín, presidenta de la Junta de Personal y de CSIF, recuerda que se solicitó a la administración una moratoria de seis meses en la implantación. Sin embargo, la petición fue rechazada. Francisco Vilchez, responsable sindical de CCOO, lamenta que la experiencia y la saturación generada en los tribunales comarcales no haya servido para ampliar los plazos e invita a todos los agentes jurídicos a participar en la concentración.

Considera que apresurar la reforma podrá provocar que algunas secciones las vistas o los señalamientos sumen un año adicional de demora.

En julio, los juzgados comarcales ya se transformaron en tribunales de instancia y los antiguos juzgados de paz cambiaron su nombre a oficinas judiciales. La Junta dejó para lo último los partidos judiciales más grandes.

En Santa Fe, Loja, Guadix, Baza, Órgiva o Almuñécar, donde los cambios entraron en vigor en julio, los sindicatos consideran que se ha empeora la situación de unas sedes judiciales ya de por sí saturadas, ampliando la pendencia en algunos comarcales en hasta mil de asuntos en solo un mes, mientras crece el plazo para señalar los juicios en medio año más en las zonas más afectadas.