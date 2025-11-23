«Estamos muy contentos, pero sabemos en qué liga jugamos»

El vicerrector de Investigación y Transferencia, Enrique Herrera, se muestra «muy contento» e «ilusionado» ante la próxima compra del superordenador de inteligencia artificial, que es ... imprescindible para que Granada pueda aplicar el talento que se está formando en su Universidad en el ámbito de las ciencias de la computación, en el que lidera los rankings europeos.

«Es un esfuerzo importamnte, pero las magnitudes son las que son. Debemos ser conscientes de en qué liga jugamos», apunta. Aunque el superordenador andaluz se convertirá en uno de los más potentes en el campo de la inteligencia artificial generativa, la inversión es muy pequeña si se compara con las cifras que están dedicando otras comunidades autónomas a la innovación tecnológica.

Herrera recuerda, por ejemplo, que el Centro de Supercomputación de Galicia va a contar con una fábrica europea de IA centrada en la investigación en salud,con una inversión de 82 millones de euros –de los que el Estado pone 24 y la Xunta, 17–, la reciente adquisición del primer ordenador cuántico de Europa por parte del Gobierno Vasco, por 150 millones de euros, o el nuevo supercomputador europeo de Barcelona, Mare Nostrum 5, que costó 200 millones. «El nuestro no será tan grande, pero es un salto de calidad importante. Es un inicio, una semilla», admite el catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.