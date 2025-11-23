«Estamos muy contentos, pero sabemos en qué liga jugamos»
El vicerrector de Investigación admite que la inversión es modesta en comparación con la apuesta por la innovación tecnológica en Cataluña, Galicia o el País Vasco
I. Gallastegui
Granada
Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:50
El vicerrector de Investigación y Transferencia, Enrique Herrera, se muestra «muy contento» e «ilusionado» ante la próxima compra del superordenador de inteligencia artificial, que es ... imprescindible para que Granada pueda aplicar el talento que se está formando en su Universidad en el ámbito de las ciencias de la computación, en el que lidera los rankings europeos.
«Es un esfuerzo importamnte, pero las magnitudes son las que son. Debemos ser conscientes de en qué liga jugamos», apunta. Aunque el superordenador andaluz se convertirá en uno de los más potentes en el campo de la inteligencia artificial generativa, la inversión es muy pequeña si se compara con las cifras que están dedicando otras comunidades autónomas a la innovación tecnológica.
Herrera recuerda, por ejemplo, que el Centro de Supercomputación de Galicia va a contar con una fábrica europea de IA centrada en la investigación en salud,con una inversión de 82 millones de euros –de los que el Estado pone 24 y la Xunta, 17–, la reciente adquisición del primer ordenador cuántico de Europa por parte del Gobierno Vasco, por 150 millones de euros, o el nuevo supercomputador europeo de Barcelona, Mare Nostrum 5, que costó 200 millones. «El nuestro no será tan grande, pero es un salto de calidad importante. Es un inicio, una semilla», admite el catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión