Hoy conversamos con la psicóloga Irene Luna que cuenta con una dilatada experiencia y numerosos casos de éxito que avalan su trayectoria.

-¿Por qué consideras que una clínica de este tipo es la mejor opción para iniciar un proceso de rehabilitación?

-Después de 15 años de experiencia tratando esta enfermedad, hemos visto como ha ido evolucionando el perfil del enfermo y sabemos que actualmente la adicción rara vez cursa sola. Mayormente va acompañada de otros síntomas relacionados con depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad o psicopatologías más graves. En Cetpag, que es una clínica de salud mental, contamos con la formación sanitaria y las herramientas necesarias para atender esta dualidad: el consumo y la salud mental. Si solo tratamos la conducta sin tener en cuenta el resto de síntomas, no tan solo las recaídas son mucho más probables, si no que podemos agravar la situación del paciente.

-Es decir, se trata de un abordaje integral.

-Exacto. La segunda razón para elegir nuestra clínica es que trabajamos con un equipo multidisciplinar. No se trata solo de un médico recetando fármacos, ni de un adicto rehabilitado que nos hable de su experiencia pasada, sino de psiquiatras, psicólogos y terapeutas especializados e intregradores sociales. Cada profesional aporta una pieza del rompecabezas, y cuando todas encajan se logra un plan de tratamiento mucho más sólido y eficaz.

-¿Qué papel juega el entorno clínico en la recuperación?

-Otro motivo fundamental a tener en cuenta es que, tanto la clínica como nuestro tratamiento, ha sido desarrollado para ofrecer un entorno seguro y estructurado, clave en la recuperación del paciente, sobre todo en las primeras semanas. En Cetpag procuramos la protección de estímulos externos y de la disponibilidad de sustancias. Desde primera hora de la mañana (cuando comienza con su rutina deportiva) hasta el final de cada día, el paciente está acompañado por personal de la clínica. Al mismo tiempo, recibe supervisión médica y emocional constante. Esto no solo disminuye el riesgo de recaídas tempranas, sino que también da contención y estabilidad en un momento que suele ser muy vulnerable.

-Algunas personas temen que el tratamiento pueda ser demasiado rígido o generalizado. ¿Cómo responden a esa inquietud?

-Es comprensible, pero aquí entra la cuarta razón: la personalización. Cada paciente es evaluado en las primeras entrevistas por psicólogos especializados para recibir un plan de tratamiento adaptado a su historia, a su nivel de consumo, a sus motivaciones y a sus recursos familiares y sociales. Para unos será más adecuado el abordaje individual, para otros el tratamiento grupal ambulatorio, o incluso en los casos más graves, el ingreso residencial para su desintoxicación. El éxito radica en escuchar a la persona y su familia para diseñar el tratamiento que permita proporcionar los recursos más adecuados para conseguir devolverles el control de su vida.

-Y una vez que la persona supera la fase inicial, ¿qué sucede?

-Ahí entra la quinta razón: la prevención de recaídas y la reinserción social. Nuestro trabajo no se limita a conseguir la abstinencia, sino a dotar al paciente de herramientas para sostenerla. Eso implica entrenar habilidades de afrontamiento, trabajar la autoestima, restablecer vínculos familiares y preparar un plan de vida que dé propósito. También coordinamos con recursos externos, como programas laborales o grupos de ayuda para pacientes veteranos (aquellos que ya han sido dados de alta), porque sabemos que la recuperación es un proceso a largo plazo.

-Entonces, ¿se podría resumir que una clínica de salud mental ofrece seguridad, acompañamiento y visión de futuro?

-Justamente. La diferencia está en mirar más allá de lo evidente, hay que saber valorar los síntomas asociados, entendiendo que la adicción es un problema complejo que necesita un abordaje integral, humano y profesional.

