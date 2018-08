El consumo de cigarrillos cae a la mitad con la ley antitabaco, pero se dispara el de picadura Un estanquero muestra las diferentes marcas de tabaco que tiene en su establecimiento: / ALFREDO AGUILAR El porcentaje de fumadores ha caído del 36% al 28% en la provincia por la legislación y la mayor conciencia social JORGE PASTOR GRANADA Sábado, 25 agosto 2018, 01:33

Corría el verano de 2006. El Gobierno de la nación, presido por José Luis Rodríguez Zapatero, acababa de sacar adelante la legislación antitabaco más restrictiva de la historia de España. Entre las medidas más polémicas, la prohibición de fumar en los bares. Con la economía viento en popa a toda vela -la quiebra de Lehman Brothers, que marcó el inicio 'oficial' de la crisis, no se produjo hasta septiembre de 2008-, ése era el tema del momento. El Ejecutivo estimaba que gracias a esta nueva normativa, de las más avanzadas de Europa, el consumo de cigarrillos se reduciría un catorce por ciento. Pero se quedó corto. Muy corto. Si echamos un vistazo a las estadísticas que maneja el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en 2006 se encendieron en la provincia un total de 88,8 millones de cajetillas -cada una contiene veintidós cilos-, lo que supone prácticamente el doble que el año pasado, cuando los granadinos quemaron 46,2 millones. Un 48% menos en términos relativos.

¿Podría decirse, en consecuencia, que el tabaquismo se ha reducido en Granada en ese 48%? Pues la respuesta es no. Según la Junta de Andalucía, el porcentaje de granadinos fumadores ha pasado en este periodo de tiempo del 36,2% al 28,3%, un descenso más que notable, pero bastante menor que lo que ha menguado la demanda de cigarrillos. La explicación está en la picadura de liar, bastante más barata. Muchos se han pasado a esta modalidad. Volvamos nuevamente a las cifras del Comisionado. En 2009 se vendieron 83.108 kilogramos de este tipo de tabaco; el año pasado esta cantidad había crecido hasta los 127.254 kilogramos -los datos de 2016 no sirven a efectos comparativos porque hasta 2008 la unidad de medida era las bolsas y a partir de ese momento, los kilogramos- . Los precios han subido en general, pero en el caso de los tradicionales pitillos, mucho más. Exactamente un 75,1% en Granada, según el Índice de Precios de Consumo que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Esto explica que, a pesar esa caída del 48% referida anteriormente, los ingresos para el sector y para el Estado, por la vía de los impuestos, no hayan bajado. Todo lo contrario, han aumentado. Tomemos como referencia nuevamente los años 2006 y 2017. Las ventas de cigarrillos, en estancos y en máquinas, importaron en aquel 'curso' un total de 200,4 millones de euros. El año pasado, pese a que se comercializaron un 48% de cajetillas menos, se alcanzaron los 209,3 millones de euros. Lo dicho, ni la industria ni el Estado pierden.

En cualquier caso, más allá de números y paradojas, el hecho cierto es que cada vez hay menos adictos a la nicotina en Granada, y en toda España. Una buena noticia, se mire por donde se mire, desde el punto de vista de la salud pública. La Junta de Andalucía dispone de recursos para echar una mano a quienes lo intentan. Ana Ruth Bernardo es técnica del Distrito Sanitario Granada Metropolitano. «La principal motivación para dejarlo es la mayor toma de conciencia respecto a los riesgos», comenta Ana Ruth, quien recuerda que hace cincuenta o sesenta años incluso se recomendaba el tabaco como una forma para adelgazar. También destaca la efectividad de otras medidas como el encarecimiento de las labores. El 'factor crisis' fue decisivo. Se trataba -se trata- de un gasto enorme para muchas familias en apuros. Si a este hecho se le suma el hecho de que en 2009, en plena debacle de la economía, el conjunto de las marcas se encarecieron un 18,1% en Granada, las consecuencias se notaron en las expendedurías. Entraba menos gente. De hecho, ése fue el momento en que muchos estanqueros tomaron la decisión de diversificar el negocio.

Transformación social

«Se ha producido una transformación social», dice Ana Ruth. Sí, una transformación social propiciada a su vez por una mayor preocupación por cuidarse, por hacer ejercicio físico y por la alimentación. «Cada vez se generaliza más el pensamiento de que los responsables de su salud son las personas y no los médicos», afirma Ana Ruth. A todo ello hay que agregar los avances científicos, y la efectividad de los parches o los chicles, y también de fármacos basados en el bupropión o la vareniclina, que permiten controlar vectores claves como la ansiedad.

Ana Ruth también destaca la eficacia de terapias que combinan los medicamentos con herramientas psicológicas que 'atacan' la vertiente más social de un hábito que se asocia a estados de alegría, tristeza o estrés. «Hay que tener en cuenta que las recaídas forman parte de proceso», refiere la experta. Los médicos y enfermeras de atención primaria orientan, y muchos centros de salud de Andalucía disponen de unidades especializadas.