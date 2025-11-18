Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. Pepe Marín

«El consenso es un concepto paniaguado que ha lastrado nuestro pasado inmediato»

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ofreció en Granada una conferencia, invitada por la Sociedad Fabiana

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, acudió en la lluviosa tarde de este lunes a Granada para ofrecer una conferencia titulada 'La desmemoria ... imposible. Memoria democrática', en un acto organizado por la Sociedad Fabiana, que tuvo lugar en el salón de actos de la Subdelegación del Gobierno en Granada, en la Gran Vía. A este acudieron personajes relevantes del panorama político, como el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, así como un buen número de personas que han ocupado cargos institucionales en las últimas décadas o los ocupan en la actualidad. Calvo fue acompañada en la mesa por el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla; el presidente de la Sociedad Fabiana, Antonio María Claret, y la ex magistrada e integrante del Consejo, Elisa Pérez Vera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  3. 3 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  8. 8 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  9. 9

    El TSJA descarta la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones
  10. 10 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «El consenso es un concepto paniaguado que ha lastrado nuestro pasado inmediato»

«El consenso es un concepto paniaguado que ha lastrado nuestro pasado inmediato»