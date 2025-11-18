«El consenso es un concepto paniaguado que ha lastrado nuestro pasado inmediato»

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, acudió en la lluviosa tarde de este lunes a Granada para ofrecer una conferencia titulada 'La desmemoria ... imposible. Memoria democrática', en un acto organizado por la Sociedad Fabiana, que tuvo lugar en el salón de actos de la Subdelegación del Gobierno en Granada, en la Gran Vía. A este acudieron personajes relevantes del panorama político, como el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, así como un buen número de personas que han ocupado cargos institucionales en las últimas décadas o los ocupan en la actualidad. Calvo fue acompañada en la mesa por el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla; el presidente de la Sociedad Fabiana, Antonio María Claret, y la ex magistrada e integrante del Consejo, Elisa Pérez Vera.

Esta última fue la encargada de presentar a la invitada. La calificó como «una gran mujer que ha roto muchos techos de cristal, con tesón, capacidad de trabajo y honradez». Igualmente, detalló el currículo político de la cordobesa, y destacó la creación del Centro de Documentación de la Memoria Histórica en el Archivo de Salamanca, así como su reciente condición de diputada por Granada, antes de ser nombrada para su cargo actual.

Carmen Calvo comenzó su alocución agradeciendo la invitación y afirmando que podría «citar de memoria los nombres y apellidos de muchas de las personas que hoy me acompañan». Quiso poner en valor la historia personal de muchos asistentes, y en particular las mujeres pertenecientes al ámbito universitario, y defendió la necesidad de convivir con las ideas y compartirlas.

Quiso la política, para empezar, hacer un poco de historia, y recordó cómo el fascismo se gestó en Europa, y que es necesario mantener viva la memoria en un tiempo en el que esta se está perdiendo en favor de la inmediatez. Citó a Eco para señalar que la próxima vez que aparezca el fascismo «vendrá revestido de libertad». Del mismo modo, llamó la atención sobre los cambios sociales que están propiciando la existencia de personas individuales cuya fortuna supera el PIB de varios estados, o el hecho de que haya cientos de millones de personas que mueren por hambre y mientras esas mismas grandes fortunas piensen que lo más perentorio es ir a Marte. Todas estas realidades son, dijo, fruto de la desmemoria.

También quiso desmontar el concepto del consenso y su importancia. «La izquierda fue muy generosa en un momento en que debíamos salir adelante como país. El consenso es un concepto paniaguado que ha marcado nuestro pasado inmediato. Necesitábamos un país que debía sostenerse democráticamente, pero 48 años después nos encontramos otra vez en la casilla de salida, con mucho trabajo por hacer».

Durante la charla, también hizo referencia a momentos claves de nuestra historia reciente, como la declaración del estado de alarma a raíz de la covín, y afirmó que a muchas personas y responsables políticos «les sigue doliendo la idea de igualdad, que une a quienes nacen en circunstancias muy diversas».