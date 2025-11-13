Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La decana del Colegio de Economistas de Granada, Silvia Membrive. IDEAL

El consejo de la experta a las empresas granadinas sobre el Verifactu: «Cuanto más opaco seas más te van a mirar»

La decana del Colegio de Economistas, Silvia Membrive, responde las principales dudas ante la inquietud de pymes y autónomos por la llegada de 'El Gran Hermano' de las facturas

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

La cuenta atrás con el horizonte para implantar el Reglamento que Regula los Requisitos de los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF), conocido como Reglamento Verifactu, ... ha comenzado y las asesorías andan ya de cabeza resolviendo dudas de los miles de autónomos y las pymes granadinas ante la llegada del llamado 'Gran Hermano' de las facturas. La norma establece nuevos requisitos para los sistemas informáticos de facturación usados por empresarios y profesionales, con el objetivo de evitar y detectar prácticas fraudulentas como modificar facturas una vez expedidas o llevar una doble contabilidad a través del llamado software de doble uso. Desde el 1 de enero en el caso de las empresas y del 1 de julio para los autónomos trabajar con un programa no certificado por la Agencia Tributaria puede acarrear una multa de 50.000 euros por año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  3. 3 La Diputación de Granada se sale de la Mesa del Aeropuerto
  4. 4 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero
  5. 5 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  6. 6 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  7. 7 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  8. 8 Esta noche cortan la A-92G en Bobadilla para instalar el hormigonado del gran viaducto de la GR-43
  9. 9 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  10. 10 Chicote busca en Granada las mejores habas con jamón de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El consejo de la experta a las empresas granadinas sobre el Verifactu: «Cuanto más opaco seas más te van a mirar»

El consejo de la experta a las empresas granadinas sobre el Verifactu: «Cuanto más opaco seas más te van a mirar»