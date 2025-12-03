¿Conoces al 'Genio del ahorro'? Consigue descuentos exclusivos con Caja Rural Granada

Imagina que entras en tu tienda online favorita y, de repente, aparece el 'Genio del Ahorro' para avisarte: ¡hoy tienes un descuento exclusivo por ser ... parte de Joven In de Caja Rural Granada! Suena bien, ¿verdad? Pues esta es solo una de las muchas ventajas que ofrece Vip District, la plataforma digital que convierte cada compra en una oportunidad para ahorrar.

Esta aplicación del programa Joven In, disponible para los clientes de Caja Rural Granada de entre 18 y 30 años, les permite acceder a descuentos en más de 600 marcas de sectores como moda y complementos, tecnología, electrodomésticos, restauración, ocio, alimentación, cosmética, deporte o carburantes.

Acceder es muy sencillo, tan solo hay que darse de alta y navegar entre todas las promociones disponibles.

Además de descuentos directos, la plataforma ofrece cashback, es decir, reembolsos por compras que pueden utilizarse en futuras transacciones, así como sorteos y concursos.

JOVEN In y el Carné Joven Europeo: otra herramienta de descuentos

Otro de los grandes atractivos del programa es el acceso gratuito al Carné Joven Europeo, una credencial reconocida en más de 30 países que abre la puerta a múltiples ventajas para los jóvenes mayores de 18 años.

Este carné ofrece descuentos exclusivos en la compra de productos y en el acceso a servicios culturales y de movilidad internacional, como transportes, cines, viajes, alojamientos, museos, conciertos o instalaciones deportivas, entre otros.

Gracias a esta alianza, Caja Rural Granada refuerza su compromiso con la movilidad juvenil, el desarrollo personal y el acceso a experiencias internacionales, facilitando que los jóvenes puedan explorar nuevas oportunidades dentro y fuera de nuestras fronteras.

Sobre Joven In

Es el programa de Caja Rural Granada destinado a jóvenes de entre 14 y 30 años que combina la cercanía de una entidad local con soluciones innovadoras para acompañar a los jóvenes en cada paso. Además de las ventajas anteriores, los usuarios se benefician de cuentas sin comisiones, tarjeta con la que podrán pagar o sacar dinero sin comisiones por cambio de divisa, préstamos con condiciones preferentes e hipotecas adaptadas.

La App Ruralvía permite pagar con el móvil de forma segura, establecer metas de ahorro o invertir fácilmente a través de Ruralvía Bróker. Además, pueden acceder a Bizum, para realizar envíos o solicitudes de dinero o hacer donaciones, entre otras funcionalidades. Todo desde una plataforma digital intuitiva y sin costes adicionales.