Conoce Ceuta en un fin de semana, una ciudad que sorprende y una gastronomía que atrapa

La emoción futbolística del encuentro entre la AD Ceuta CF y el Granada CF, previsto para el fin de semana del 20 al 22 de ... febrero de 2026, puede ser la excusa perfecta para que muchos aficionados, incluido el ganador de la porra de El Marcador, crucen el Estrecho y descubran una ciudad que destaca por su mezcla cultural, sus paisajes y su riqueza gastronómica.

Así que tanto si tienes pensado hacer una escapada para apoyar a tu equipo, como si simplemente quieres conocer un destino diferente, y poco conocido, aquí va una planificación de tres días en los que podrás vivir en primera persona todo lo que esta ciudad tiene que ofrecerte.

La travesía desde Algeciras en ferry dura apenas una hora y marca el inicio de un fin de semana diferente, con el azul del Estrecho como telón de fondo.

A tu llegada, el corazón de Ceuta te invita a dar un paseo relajado por la Plaza de África, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y la calle Real, una vía animada repleta de comercios y terrazas. Muy cerca aparece también uno de los iconos arquitectónicos de la ciudad, la Casa de los Dragones, con su fachada modernista y sus figuras míticas vigilando desde las alturas.

Para la primera noche te ofrecemos dos propuestas muy distintas. Por un lado, visitar la Terraza de Menchu, perfecta para disfrutar de sus tapas en un ambiente informal. O bien optar por una experiencia más gastronómica en Ítaca Gastro Restaurante & Arrocería, un restaurante que destaca por sus arroces creativos y su cocina moderna.

La jornada del sábado es ideal para sumergirse en la historia ceutí. Las Murallas Reales, junto a la Puerta Califal, muestran la relevancia estratégica de la ciudad durante siglos. A pocos minutos, el Parque Marítimo del Mediterráneo, obra de César Manrique, combina vegetación, agua y arquitectura en un espacio pensado para desconectar y disfrutar.

A la hora del almuerzo, tendrás a tu disposición una oferta gastronómica de lo más variada. Por ejemplo, el Restaurante Oasis puede ser una buena opción si buscas degustar los sabores típicos marroquíes como el tajín, la bastela o los pinchitos, con vistas al mar. Como alternativa, La Fábrica propone platos más modernos, desde arroces melosos hasta hamburguesas gourmet.

Por la tarde, el Monte Hacho se convierte en un imprescindible. Ya que desde su cima, las vistas del Estrecho permiten apreciar de un solo vistazo, la unión entre dos mares y dos continentes. Desde allí también es posible enlazar con la ruta del Desnarigado o acercarse al Mirador de Isabel II antes de regresar al centro.

La cena puede convertirse en una velada inolvidable en Mesón Restaurante Alberto, un referente local por su cocina basada en producto premium y su cuidada presentación.

Día del partido

La planificación del domingo dependerá en gran medida de la hora definitiva del partido entre el Ceuta y el Granada CF, pero esta zona de la ciudad ofrece todo tipo de planes para cualquier franja del día.

Por ejemplo, la playa de la Ribera es una opción estupenda para relajarse y despedirse del mar. Además, el puerto deportivo es un destino ideal para desayunar con vistas antes de dar un último paseo por la calle Real o entrar en el Mercado Central para hacer unas compras y descubrir productos locales. Cerca de esta zona abundan también los bares de tapas y los establecimientos en los que tomar pescado fresco de forma rápida antes de poner rumbo al estadio o regresar al ferry.

Más allá del turismo, el ambiente competitivo se podrá sentir en toda la ciudad. Por lo que la expectación por recibir a la afición rojiblanca será, sin duda, uno de los alicientes del fin de semana; un encuentro que promete emoción dentro y fuera del campo.