«El Congreso Nacional de SEMERGEN es la actividad formativa más relevante para los médicos de Familia de toda España»

Son ya 47 ediciones las que cumple este congreso. SEMERGEN ha diseñado un programa equilibrado que combina actualización científica, innovación formativa, actividades institucionales y resultados en investigación. José Polo es el presidente Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.

–¿Por qué han elegido Granada este año?

–Granada es una ciudad que reúne todos los ingredientes que buscamos en una sede para nuestro congreso: prestigio académico, tradición científica, hospitalidad y una magnífica red de infraestructuras. Además, su universidad y su sistema sanitario público tienen un reconocido compromiso con la formación y la investigación en Atención Primaria.

Queríamos que esta edición tuviera también un componente simbólico, porque Granada representa la confluencia de historia, ciencia y cultura, tres valores muy ligados a la esencia de SEMERGEN.

–¿Podríamos decir que es una de las citas más importantes de las actividades formativas de SEMERGEN?

–El Congreso Nacional de SEMERGEN es la actividad formativa más relevante dentro de la estrategia de la sociedad para impulsar la excelencia educativa y el desarrollo profesional de los médicos de Familia. Es el punto de encuentro más importante del año para los profesionales de Atención Primaria de toda España. En este sentido, el Congreso refleja la labor que realiza la Agencia de Formación de SEMERGEN cuyo objetivo es ofrecer un plan formativo propio que responda a las necesidades reales de los médicos de Familia.

–¿Qué objetivos se han fijado para este encuentro?

–Los médicos de Familia necesitamos un conocimiento exhaustivo de las últimas novedades científicas para poder aplicarlas eficazmente en la práctica clínica. Por eso, llevamos más de un año trabajando para ofrecer un programa novedoso e integral, que cubra todas las competencias del médico de familia y se adapte al contexto actual de la Atención Primaria.

Además, entre las actividades más destacadas del Congreso, celebraremos una mesa de debate dedicada al futuro de la Atención Primaria, un espacio para reflexionar sobre los retos estructurales y profesionales del primer nivel asistencial y proponer soluciones que impulsen su fortalecimiento, con la participación de representantes de la Administración sanitaria, tanto central como autonómica.

–¿Cómo repercute en la organización de un evento nacional de este calibre que los profesionales pertenezcan a sistemas autonómicos diferentes?

–Es un reto, sin duda, pero también una oportunidad. Cada comunidad tiene sus particularidades y modelos de gestión, y eso enriquece el debate. Desde SEMERGEN trabajamos para que el Congreso sea un punto de unión, donde compartamos buenas prácticas y busquemos soluciones comunes a los desafíos que afrontamos en todo el país. La diversidad autonómica se convierte así en una fuente de aprendizaje.

–¿Cuáles son los retos que afrontan cada día los profesionales en sus consultas?

–Los médicos de Familia se enfrentan a una gran sobrecarga asistencial, a la falta de tiempo por paciente y a la necesidad de actualizarse continuamente en múltiples áreas. También debemos atender las demandas emocionales y sociales de nuestros pacientes, en un contexto donde la cronicidad y el envejecimiento poblacional son cada vez más relevantes. Reivindicamos una Atención Primaria más fuerte, con recursos suficientes y reconocimiento a la labor que realizamos.

–¿Qué balance hace de sus años como presidente y en qué metas se ha fijado a corto y largo plazo?

–El balance es muy positivo. Durante los años al frente de SEMERGEN, hemos avanzado de forma significativa en la formación de los profesionales de la Medicina de Familia y en el impulso a la investigación en Atención Primaria, dos pilares esenciales para el crecimiento y el prestigio de nuestra especialidad.

También trabajamos intensamente para acompañar a los residentes en sus primeros pasos y reconocer la importante labor de los tutores, tejiendo una red que une experiencia y futuro. Este impulso, junto con el fortalecimiento de nuestra responsabilidad social, ha permitido consolidar a SEMERGEN como la sociedad científica de referencia en Medicina de Familia en España.

