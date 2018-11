El Congreso insta al Gobierno a recuperar el Tren Hotel Alhambra entre Granada y Barcelona Imagen de archivo. / GONZÁLEZ MOLERO La diputada granadina de Podemos Ana Terrón considera que «supondrá un importante impulso a la dinamización del desarrollo de nuestra provincia» EUROPA PRESS Madrid Martes, 13 noviembre 2018, 19:14

La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una Proposición no de Ley (PNL), planteada en primera instancia por Unidos Podemos y complementada con una enmienda del el PSOE, en la que se insta al Gobierno a recuperar el Tren Hotel Alhambra entre Granada y Barcelona, suprimido el 2 de agosto del 2015, antes de 2019.

La diputada granadina de Podemos Ana Terrón ha subrayado que su formación considera que el restablecimiento del Tren Hotel Alhambra «es también vital para la vertebración territorial de Granada que supondrá un importante impulso a la dinamización del desarrollo de nuestra provincia».

Terrón ha señalado que «la desconexión ferroviaria que vive Granada supone graves perdidas económicas» que está llevando a la provincia a un «estancamiento que debe revertirse de inmediato».

Una semana después de que el Gobierno anunciase la reapertura de la línea Madrid-Granada para el próximo día 26 de noviembre, la diputada de la formación morada ha pedido inversión en infraestructuras y ha recordado que «con la inversión suficiente, Granada podría jugar el rol de liderazgo que merece en el desarrollo económico tanto de Andalucía como de España».

Para Podemos «no hay justificación técnica ni económica» para que no vuelva a implantarse el Tren Hotel Alhambra que contaba con más de un 80 por ciento de ocupación. «La aprobación de esta Proposición No de Ley es, sin duda, una buena noticia, ahora esperamos que el Gobierno cumpla con el mandato del Congreso», ha concluido Terrón.

De su lado, la diputada del PSOE Elvira Ramón, ha recordado durante la comisión que la recuperación del tren a Barcelona ha sido «una reivindicación constante y permanente» de su grupo, tanto con el Gobierno del PP como con el actual Gobierno socialista. «Somos coherentes y decimos lo mismo en el Gobierno que en la oposición», ha afirmado.

Ramón ha destacado «la sensibilidad» del Ministerio de Fomento, que ha atendido las reivindicaciones de la ciudadanía granadina y que el próximo 26 de noviembre restablecerá las conexiones por tren con Madrid a través de la línea de Moreda, una opción que el PP rechazaba alegando que era «imposible».

«En menos de 150 días de Gobierno socialista ya se pueden adquirir los billetes para este viaje», ha señalado la diputada contraponiendo esa actitud con la del PP, que mantuvo «abandonada y ninguneada» a la provincia.

La diputada socialista ha confiado en la receptividad de Fomento ante esta reivindicación, recordando que el propio ministro José Luis Ábalos, en su visita del pasado septiembre a Granada, «se comprometió a estudiar la puesta en funcionamiento del tren a Barcelona y a formular una propuesta».