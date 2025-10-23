El Congreso apoya el quinto centenario de Álvaro de Bazán La Comisión de Defensa aprobó una proposición no de ley que insta a recuperar el patrimonio del almirante de Lepanto en la capital granadina

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó en la tarde de ayer una proposición no de ley del Grupo Popular para solicitar el apoyo de la cámara a la promoción de los actos que honrarán la memoria del marino granadino Álvaro de Bazán, vencedor de la Batalla de Lepanto en 1571, con ocasión del quinto centenario de su nacimiento, que se conmemora el próximo año 2026. El diputado motrileño Carlos Rojas fue el encargado de defender la necesidad de recordar a un personaje clave, Marqués de Santa Cruz y almirante, cuyo legado, dijo, «es símbolo de una época en la que España dominaba los mares del mundo y ejercía un papel protagonista en la historia universal».

Incidió igualmente Rojas en el impulso que lideró Bazán a la modernización de la Armada Española y su infatigable defensa de los intereses de España en el Mediterráneo y el Atlántico, que le valieron el sobrenombre de 'el Almirante Invicto'. «Jamás conoció la derrota en combate», dijo. Al margen de ello, afirmó el diputado que su figura «encarna valores profundamente vigentes: el sentido del deber, la lealtad institucional, la visión estratégica y el compromiso con España. Álvaro de Bazán representa un ejemplo del talento y el sacrificio que forjaron nuestro país, y su memoria debe ocupar un lugar de honor en el imaginario colectivo».

Presente en Granada

Rojas puso el acento en la conexión de la ciudad natal del almirante con su figura. «La ciudad conserva la huella de su linaje. En la actual Plaza Isabel la Católica se ubicaba la manzana de casas, convento, iglesia, huertas y tiendas que pertenecieron a los Bazán. Aunque partió a temprana edad, mantuvo vínculos familiares y patrimoniales con la ciudad hasta el final de sus días, como atestiguan diversas fuentes documentales».

La existencia de la recientemente creada Asociación '500 años de Álvaro de Bazán', impulsada por la Armada Española y la Archicofradía del Rosario –cuya Virgen, recordó el diputado, estuvo en la Batalla de Lepanto– y el aprecio debido a la figura del marino en esta efemérides le llevó a solicitar a la Comisión que se apoyara y promoviera, en colaboración con las Comunidades Autónomas, Entidades Locales, la Armada Española y las instituciones de la sociedad civil, los actos previstos para el próximo año, reconociendo el trabajo de la mencionada Asociación, así como su papel como núcleo coordinador de los actos conmemorativos, y fomentar su visibilidad pública. También pidió que se impulsen actividades educativas, culturales, divulgativas y académicas para difundir su legado y preservar el patrimonio histórico vinculado a la familia Bazán en Granada. .

Por VOX intervino el diputado Jacobo González-Robatto, por SUMAR Txema Guijarro, y por el PSOE el diputado granadino José Antonio Rodríguez Salas. Todos ellos añadieron diversos elementos al debate, y tras someter la proposición a votación, esta obtuvo un apoyo muy mayoritario: 27 votos a favor, dos negativas y una abstención.

El próximo miércoles día 29, en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, situado en la localidad manchega de Viso del Marqués, tendrá lugar el acto de puesta de largo de la Asociación impulsora de los actos conmemorativos, presidido por el director del Instituto de Historia y Cultura Naval, el vicealmirante Enrique Torres Piñeyro. Integrantes de la Asociación presentarán los ejes sobre los que girarán dichos actos, los cuales se desarrollarán en los próximos meses.