La conexión con la Costa granadina, un deseo que no termina de realizarse

El tren a Motril es uno de esos proyectos que, a fuerza de golpes, lleva instalado en el imaginario granadino demasiado tiempo sin que ello ... le haya servido para cobrar forma. La Torre Eiffel no existía cuando Granada, a través de la Cámara de Comercio, alzó la voz por primera vez para reivindicar una infraestructura que aún hoy se considera vital para el futuro de la provincia.

Cierto es que el deseo no siempre estuvo tan presente. La aparición del 'cable' en los años 20 para comunicar las mercancías entre la capital y el puerto hizo que durante las siguientes tres décadas la aspiración quedara en 'stand by'. El cese de la actividad, en1959, la puso de nuevo en el foco de las autoridades y los empresarios granadinos. Sin embargo, la difícil orografía, que apenas podían salvar las carreteras de la época, hizo que apenas se dieran pasos.

La llegada de la democracia y la creación de las administraciones regionales insufló oxígeno a la idea, que se puso sobre la mesa otra vez a comienzos de este siglo. Fue en 2009, cuando se encargó un estudio de viabilidad cuyas conclusiones descartaron la iniciativa por su elevado coste. Pese a ello, la propuesta apareció de nuevo en el plan Pista de la Junta, allá por 2016, y en el Plan de Infraestructura, Transporte y Vivienda, ya en 2019.

Ese último año, la UGR realizó un estudio con varias alternativas técnicas que alimentó las esperanzas de la provincia. La propuesta abarcaba una línea de 72 kilómetros y distintos trazados que llevaban el coste de la infraestructura a una horquilla que iba de los 2.467 a los 2.647 millones de euros.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, abrió la puerta en un desayuno informativo organizado por IDEAL a realizar un estudio una vez que el Corredor Mediterráneo estuviese encarrilado, algo que no se espera antes de 2027. En julio pasado, sin embargo, la consejera de Fondos Europeos, Carolina España, le pidió al responsable que adelantara el encargo a este año y lo mismo hizo el Parlamento de Andalucía a iniciativa de Vox.

Consultado por IDEAL hace apenas unos días, la Subdelegación confirmó que los planes del ministerio respecto al tren a Motril no han cambiado.