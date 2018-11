Conejos devoran mil hectáreas de herbáceos y dañan olivos en Poniente y Montes Orientales Explotación olivarera de Salar minada por madrigueras de conejos que causan cuantiosos daños. / JORGE PASTOR Aunque la situación no es de emergencia, los agricultores afectados piden que se autoricen más descartes sin perros JORGE PASTOR GRANADA Viernes, 23 noviembre 2018, 19:51

En los llanos del Salar, a las doce de la mañana no hay quien pare pero los agricultores no están solos. Todo lo contrario, están muy acompañados. Cientos -quizá miles- de conejos pululan de un lado para otro. No hace falta más que sentarse a la sombra de alguna de las frondosas encinas centenarias que hay por aquellos pagos, guardar un poco de silencio y observar con algo de atención.

Este año hay animalicos para hartarse. Una primavera lluviosa y otoño que va por el mismo camino han hecho que la vegetación haya crecido de forma frondosa y hay mucho alimento en campo, la coyuntura propicia para que esta especie se reproduzca con profusión.

Técnicamente no se puede hablar de una sobrepoblación -de hecho, Granada se ha quedado fuera del Plan de Emergencia Cinegética- pero sí se pueden cuantificar daños en explotaciones e infraestructuras en muchas poblaciones tanto del Poniente como de los Montes Orientales. El sector estima que sólo en herbáceos (cereales, proteaginosas y forrajeras) puede haber unas mil hectáreas afectadas, medio millón de euros si hablamos en términos de producción, y también están dañados muchos olivares jóvenes en las comarcas del Poniente y los Montes Orientales -en este caso resulta más complicado realizar estimaciones-.

Esther tiene una plantación olivarera en Salar. «Este tema no viene de ahora, sino que lo sufrimos desde hace muchos años», comenta Esther, quien sí reconoce que este asunto tan preocupante se dimensiona cuando se registran abundantes precipitaciones. «Se comen los troncos y pueden ocasionar que los árboles se sequen porque no circula la savia», explica. Ahora mismo tiene dieciséis olivos muy tocados. «Cuando se trata de ejemplares jóvenes -prosigue-, se usan protectores, pero hemos observado que a veces los utilizan para trepar y llegar hasta la copa». La presencia de estos conejos silvestres se hace especialmente perceptible en primavera y en los meses de noviembre y diciembre, pero su huella sí se aprecia todo el año. Aquí mismo, en Salar, hay fincas enteras minadas por madrigueras de conejos para guarecerse cerca de donde está el sustento.

Esther considera que deberían autorizarse descartes sin perros, ya que los canes ahuyentan. «El objetivo no es eliminar, sino lograr ese equilibrio necesario para el mantenimiento de la fauna, la caza y la agricultura», dice. Y es que no hablamos tan sólo de merma de cosechas, sino del deterioro de otro tipo de equipamientos hasta inutilizarlos. Ella misma ha tenido que soportar pérdidas de más de 20.000 euros en instalaciones de riego roídas, y en consecuencia, inservibles.

La captura de conejos está regulada. Estamos hablando de una pieza clave de los ecosistemas mediterráneos y principal recurso trófico de muchas especies amenazadas. Por este motivo, la Consejería de Medio Ambiente establece unos periodos hábiles. Hay uno específico para esta especie, del 12 de agosto al 25 de noviembre, y otro general del 7 de octubre al 30 de diciembre. Los permisos los pueden solicitar los gestores de cotos de caza, que coinciden en muchos casos con explotaciones agrícolas, y también los propios agricultores aunque sus tierras no se hallen acotadas. La Junta de Andalucía determina cuántos se pueden abatir en función de censos elaborados al comienzo de cada campaña. La Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de la Junta firma una resolución, este año fechada el 16 de julio, por la que se adoptan medidas excepcionales por afectación de conejos silvestres -científicamente denominados Oryctolagus cuniculus- en determinados territorios y con una enumeración específica de municipios. En esta ocasión correspondientes a Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.

Litigios e informes

Una de las personas que mejor conocen este problema es Enrique Martínez, técnico la organización agraria Asaja Granada. En su despacho, dos cartapacios llenos de litigios que han acabado en el juzgado y miles de informes periciales. Su teléfono no para de sonar en todo el día. «En años como éste, con mucha agua, el conejo tiene una gran capacidad para procrear», comenta Enrique Martínez, quien agrega que se pueden dar hasta dos parideras, de entre seis y ocho gazapos, antes de la época de mayor calor. Además, se reduce la incidencia de enfermedades como la mixomatosis, un mal que produce ceguera y que deriva en la muerte del conejo porque no puede alimentarse, o la neumonía vírica, más virulenta y que afecta al sistema respiratorio. A juicio de Enrique Martínez, otro factor que contribuye a que se produzcan episodios de población excesiva de conejos es el déficit de predadores, especialmente de aves rapaces.

¿Qué tipo de destrozos provocan? Pues básicamente en cereales como la cebada, el trigo o la avena; en proteaginosas como los guisantes; en leguminosas como los garbanzos; y en arbóreas como olivos y almendros jóvenes y de bajo porte, aunque también en grandes. En los regadíos también producen grandes desperfectos en los tubos de los goteros. Estamos hablando de mucho dinero. Los cubiles los escarban en el campo, en zonas próximas a los cultivos. Respecto a los territorios que históricamente más han padecido la abundancia de conejos, en Asaja Granada tienen marcadas en rojo localidades de los Montes Orientales como Iznalloz, Píñar, Morelábor, Torrecardela, Pedro Martínez y Alamedilla; Cacín, Escúzar, La Malahá y Ventas de Huelma en el Temple; Salar y Moraleda de Zafayona en Loja; y Alhendín y Otura en la Vega de Granada. En los últimos años Asaja ha comenzado a tramitar bastante expedientes en pueblos del Norte como Cúllar o Benamaurel.