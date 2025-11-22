Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El coche, tras chocar contra el MUPI. Ideal

Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada

El suceso ocurrió en la zona de Villarejo y, según los testigos, el hombre presentaba evidentes signos de haber consumido alcohol

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:03

El coche circulaba por la calle Cruz del Sur hacia la avenida de Andalucía, pero, en lugar de torcer para continuar por la calzada, siguió ... recto y chocó contra una columna publicitaria, un objeto conocido técnicamente como MUPI (Mobiliario Urbano para la Presentación de Información). El suceso ocurrió alrededor de las diez y media de la noche de este pasado viernes 21 de noviembre en la zona de Villarejo, en la capital granadina.

