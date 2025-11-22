Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
El suceso ocurrió en la zona de Villarejo y, según los testigos, el hombre presentaba evidentes signos de haber consumido alcohol
Granada
Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:03
El coche circulaba por la calle Cruz del Sur hacia la avenida de Andalucía, pero, en lugar de torcer para continuar por la calzada, siguió ... recto y chocó contra una columna publicitaria, un objeto conocido técnicamente como MUPI (Mobiliario Urbano para la Presentación de Información). El suceso ocurrió alrededor de las diez y media de la noche de este pasado viernes 21 de noviembre en la zona de Villarejo, en la capital granadina.
El conductor no resultó herido y, según testigos presenciales, presentaba signos evidentes de haber consumido bebidas alcohólicas, una presunción que se vio corroborada poco después de forma oficial al someterse el infractor a la prueba para medir el grado de intoxicación etílica, según informaron fuentes de la Policía Local de Granada. La cantidad que había ingerido era inferior a 0,60 miligramos por litro en aire espirado, que es el umbral que marca la existencia de un delito de alcoholemia, así que la guardia municipal le impuso una multa. Además, deberá pagar los desperfectos que causo en el MUPI.
