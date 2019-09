Condenan al SAS a pagar 34.000 euros a una mujer que perdió cuatro dedos

La señora, que sufre ahora una demencia, no ha cobrado aún

La paciente granadina que perdió parcialmente los cuatro dedos de una mano por no haber sido derivada de forma urgente a los especialistas no ha cobrado aún la indemnización fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según ha confirmado a IDEAL el abogado que la ha representado en este litigio. El letrado explicó que si la Junta de Andalucía no ingresa el dinero en las próximas semanas habrá de pedir la ejecución de la sentencia. La afectada, como detalló, tiene ahora unos 70 años y una demencia sobrevenida, por lo que «ya no es consciente de que va a recibir una indemnización».