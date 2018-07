Condenan al SAS a indemnizar a un paciente al que no le vieron un dedo roto La sentencia dictada admite que la evolución fue más lenta : / ALFREDO AGUILAR El juez fija en 4.600 euros el dinero que deberá recibir el granadino, al que le cayó encima del pie una pilona y le causó dos fracturas de las que el médico sólo observó una YENALIA HUERTAS Granada Lunes, 30 julio 2018, 01:10

El 20 de diciembre de 2015, un granadino de 27 años sufrió un percance cuando estaba con unos amigos por el centro de la capital. En la zona de Pavaneras, una pilona metálica -de las que impiden el acceso de vehículos a una calle- que estaba suelta se le cayó en el pie izquierdo. El chico cogió un taxi y se fue para el Clínico, donde, tras realizarle las pruebas médicas pertinentes, el médico de Urgencias solo apreció que tenía fracturado un dedo. En realidad, tenía rotos dos y ese error ha acabado en una condena al SAS, que tendrá que indemnizarle con 4.672 euros.

IDEAL ha tenido acceso a la sentencia de este caso, que estima parcialmente un recurso que el joven interpuso tras presentar una reclamación patrimonial «por lesiones derivadas de negligencia médica». Y es que el afectado, que ha estado representado en el procedimiento por el letrado Antonio Garrido Guerrero, tardó 80 días de más en curar.

La resolución, dictada el 14 de junio por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de la capital, admite que el retraso en el diagnóstico del segundo dedo fracturado incrementó el tiempo de la curación. Así, resalta que el perito propuesto por el afectado «fue claro» y explicó que el tratamiento para este tipo de fracturas es de unas seis semanas. «En ese sentido, -añade- tiene verosimilitud que el retraso en el diagnóstico influyó en la prolongación de los días que el actor estuvo impedido, al haber sido la evolución más lenta y tórpida».

Hubo un «error terapéutico» que supuso que el joven tardase 80 días más en sanar

De este modo, a la hora de fijar la indemnización, tiene en cuenta esos casi tres meses de más que estuvo impedido. De haberse tratado de las dos fracturas desde el principio, hubiera necesitado «solo 42» días para ponerse bien, pero tardó en total 122, según precisaron fuentes del caso consultadas por este diario. La cifra de 4.672 euros resulta por tanto de multiplicar los 80 días 'extras' de sanación por 58,41 euros al día.

Lo que no admite el juzgado es que se le indemnice por las secuelas -la reclamación total de la demanda era de 6.458 euros- , al tener en cuenta «las circunstancias en las que se produjo el accidente y el importante traumatismo que sufrió tras caerle una pilona en el pie».

Las fuentes aclararon que en este caso no existió responsabilidad del Ayuntamiento de Granada, porque la pilona no se cayó sin más, sino que por lo visto medió la intervención de una tercera persona. De ahí que no se haya reclamado al Consistorio.

La sentencia recoge que fue el 15 de diciembre de 2016 cuando el joven presentó su reclamación ante el Servicio Andaluz de Salud como consecuencia «de la supuesta deficiente asistencia sanitaria» que se le prestó en el Hospital Clínico San Cecilio después de que la pilona se le cayera «de manera fortuita». El impacto le provocó «una severa impotencia funcional sobre los dedos segundo y tercero de su pie izquierdo».

Radiografía

Al llegar a Urgencias, el médico, tras una prueba radiológica, le diagnosticó la fractura del tercer dedo únicamente. Le prescribió entonces tratamiento antiinflamatorio y una sindactilia -unión de los dedos- del segundo y tercer dedos.

Tras el percance, el paciente fue dado de baja por su médico de cabecera y, cuando había transcurrido más de un mes de tratamiento, se le realizó un control en la mutua, donde se le apreció que tenía una segunda fractura que no había sido diagnosticada. Se cambió entonces la sindactilia al tercer y cuarto dedos, a fin de garantizar la inmovilización de la falange rota descubierta tarde.

El abogado del paciente alegaba que la fractura del segundo dedo no fue diagnosticada el día del accidente por el facultativo que lo atendió, por lo que no fue tratada, «produciéndose un error terapéutico» en lo que a los dedos que se inmovilizaron en un principio se refiere. El juzgado está de acuerdo.