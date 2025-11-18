Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

P. Marín

Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja

El agente tendrá que indemnizar con 10.200 euros a la víctima y no podrá portar armas durante seis años

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:23

El Juzgado de lo Penal Número 5 de Granada condena a dos años y ocho meses de prisión a un subinspector de la Policía Local ... de Granada por malos tratos a su expareja. El tribunal, que considera al agente autor de un delito de violencia física y psíquica habitual y un delito de menoscabo psíquico, prohíbe al hombre comunicarse y acercarse a menos de 500 metros a su expareja o su hija. Además priva al oficial del derecho a la tenencia y porte de armas durante seis años, tres por cada uno de los delitos probados.

