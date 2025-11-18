Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja

El Juzgado de lo Penal Número 5 de Granada condena a dos años y ocho meses de prisión a un subinspector de la Policía Local ... de Granada por malos tratos a su expareja. El tribunal, que considera al agente autor de un delito de violencia física y psíquica habitual y un delito de menoscabo psíquico, prohíbe al hombre comunicarse y acercarse a menos de 500 metros a su expareja o su hija. Además priva al oficial del derecho a la tenencia y porte de armas durante seis años, tres por cada uno de los delitos probados.

De igual forma, obliga al agente a indemnizar con 10.200 euros a su expareja por las lesiones causadas y el daño moral. El juzgado considera probado que la relación de pareja duró 30 años y a partir del año 2017, coincidiendo con la decisión de la mujer de preparar oposiciones, la relación con el acusado se deterioró gravemente, incrementándose las conductas de control, celos y menosprecio. Durante este periodo, el acusado profería de manera habitual insultos y expresiones vejatorias, tales como «puta», «facilona», «gorda» o «tripona», con el ánimo de humillarla y menoscabar su autoestima, reprochándole su apariencia, su trabajo y sus logros profesionales.

Asimismo, amenazó a la víctima con expresiones como «te voy a arrancar la cabeza» o «soy capaz de matar», y actos de intimidación, manipulación y violencia material «dirigidos a mantener un control psicológico sobre la denunciante». Durante la convivencia, el acusado mostraba comportamientos agresivos y mantenía una actitud despectiva y hostil también hacia sus hijas no colaborando en la realización de faenas del hogar o familiares. Como consecuencia de los hechos descritos, y según el Informe de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género de Granada, se acredita que la mujer presenta daño psíquico con un tiempo total de curación de 180 días.

Por su parte, la hija mayor ha sido objeto de numerosos gritos e insultos, por los que presenta lesiones psíquicas. Sin embargo, en el caso de la benjamina «no consta sintomatología clínica de entidad suficiente que determine un menoscabo psíquico».

Amenazas de muerte

En el juicio, celebrado a puerta cerrada el pasado mes de octubre, declararon tanto las hijas, que refirieron a la mala relación con su padre y a algunos episodios violentos. En la misma línea, aunque sin tener conocimiento de los malos tratos, algunos testigos puntualizaron que la relación de las jóvenes con su padre era «fría». Además, los forenses declararon que las conductas de maltrato detectadas incluyen violencia psicológica directa, insultos, descalificaciones, ridiculizaciones, burlas y comentarios despectivos sobre el aspecto físico. Así como uso de estrategias de control con invasión del espacio personal, acoso telemático, amenazas de muerte y sobrecarga de responsabilidades e intentos de sabotear las relaciones familiares y sociales de la denunciante.

Sin embargo, el tribunal considera que «no han resultado creíbles las manifestaciones de la denunciante relativas a aspectos tales como las entradas en su domicilio por parte del acusado entre otras cosas, para registrar sus dispositivos electrónicos, sus agendas, o la instalación de programas espías». La víctima presentó también un informe policial que avalaba estos extremos.

Investigado en el 'caso oposiciones'

Cabe recordar que la Fiscalía solicitó para el acusado seis años y diez meses de prisión por maltrato continuado, descubrimiento y revelación de secretos. Este agente consta también como investigado en la trama por presuntos amaños en las oposiciones de la Policía Local que instruye el Juzgado de Instrucción Número 4. Este juzgado de Granada tiene también abierta una investigación para aclarar si agentes de la guardia municipal accedieron de forma «injustificada» a los datos de la expareja de este subinspector, dado que está incluida en el sistema de seguimiento de víctimas de violencia de género.

El abogado del subinspector, Domingo Domingo Carrillo, manifiesta que recurrirá la sentencia. «Vamos a proceder a estudiar en detenimiento la Sentencia para proceder a interponer el recurso de apelación, ya que estamos convencidos de la inocencia de nuestro cliente. Si bien, la condena está muy alejada de lo solicitado por el ministerio fiscal de 6 años y 10 meses y de la acusación particular de 15 años y 2 meses», ha destacado a IDEAL.

Por último, el entorno de la víctima manifiesta que estudiará la sentencia con detenimiento y las posibles medidas legales a tomar.