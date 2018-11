Condenan a un chaval que amenazó de muerte a una docente mientras estaba expulsado del instituto FREEPIK El menor, con un problema de adicción a las drogas, pidió públicamente perdón a la profesora en la sala de vistas del juzgado CARLOS MORÁN GRANADA Lunes, 19 noviembre 2018, 01:54

El chaval merodeaba por los alrededores del instituto del que había sido expulsado por su mala conducta. Eran las once de la mañana y un grupo de alumnos correteaba por las pistas deportivas del centro. Tocaba Educación Física. El estudiante conflictivo se acercó a la valla y empezó a fotografiar a sus compañeros. Una profesora se percató de lo que sucedía y reprendió al adolescente. El muchacho reaccionó lanzando una salva de improperios y amenazas a la docente. «A mí no me calientes los cojones que si no te voy a abrir la cabeza en dos mitades, te voy a buscar y te voy a matar», intimidó e insultó el menor a la funcionaria.

El incidente, que ocurrió hace ahora un año en una localidad de la provincia de Granada, se ha saldado con una condena de conformidad. Es decir, que el acusado reconoció su culpa y ni siquiera fue necesario celebrar la vista oral del juicio. Sin embargo, hubo tiempo para que el procesado pidiera públicamente perdón a la profesora. Lo hizo en la propia sala de los juzgados de Menores de Granada, delante de los miembros del tribunal y de los técnicos que auxilian a los juristas para que conozcan las circunstancias de los encausados.

Además de disculparse con la víctima, el joven aceptó una pena de doce meses de libertad vigilada, un tiempo durante el que permanecerá bajo la supervisión de educadores que dependen directamente del tribunal. Los monitores, de acuerdo con la sentencia, controlarán el rendimiento escolar del chico, sus relaciones familiares y sus amistades. Además, deberá aprender a calmar sus impulsos y tendrá que dejar de consumir drogas, que, según el equipo de psicólogos y trabajadores sociales que asesora a la fiscalía y los juzgados de Menores, era la causa principal de sus comportamiento desordenado.

Compañías de «riesgo»

En este sentido, los expertos que examinaron al adolescente constataron que llevaba «varios años» tomando «sustancias tóxicas». De hecho, se había sometido a terapia para desengancharse, pero no lo había logrado. Para acabar de arreglarlo, frecuentaba compañías «de riesgo». Esa combinación afectaba notablemente a su capacidad para estudiar. Así, el muchacho había ido dando tumbos de centro escolar en centro escolar y su historial de absentismo era grueso.

Todos esos factores, a juicio de los técnicos, contribuyeron a generar un coctel explosivo que estalló una mañana del mes de noviembre de 2017, «cuando el menor, que se encontraba expulsado del IES (...), se acercó al vallado del mismo, donde se encontraban los alumnos en clase de Educación Física y, dado que estaba haciendo fotografías a los mismos, fue reprendido por la profesora (...), manifestándole el menor», entre otras cosas, «que te voy a buscar y te voy a matar», detalla la sentencia la secuencia de los hechos.

La fiscalía atribuía al chico la comisión de un delito de amenazas, ya que provocó «una sensación de alarma en su víctima, anunciándole un mal futuro o próximo, e injusto», relata la resolución judicial.

Durante los doce meses que esté en libertad vigilado, cualquier incumplimiento de las órdenes dictadas por el juzgado podría ser considerado como un delito de desobediencia, lo que supondría con toda seguridad su ingreso en un centro de internamiento para menores infractores, la medida más severa que prevé la justicia de Menores para castigar a los delincuentes infantiles y juveniles.