Condenada por acceder a la prisión de Albolote con hachís y heroína en la vagina

Ocurrió la Navidad de 2022. A las cuatro y media de la tarde del día 27 de diciembre, una mujer se disponía a pasar por ... los controles de acceso del presidio provincial de Albolote. Tenía una cita con su hermano, que estaba encerrado en el penal de Granada. No llegó a verlo. Acabó detenida por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, es decir, de narcotráfico.

Los funcionarios hallaron en la vagina de la visitante noventa gramos de resina de hachís y varias papelinas que contenían heroína. La droga estaba oculta en unos pequeños paquetes confeccionados con preservativos, según detalla la Audiencia de Granada en la sentencia que ha condenado a la procesada a un año y medio de cárcel y al pago de una multa de 590 euros. No fue necesario celebrar la vista oral porque las partes llegaron a un acuerdo de conformidad, es decir, un pacto por el cual el reo reconoce su culpabilidad a cambio de una atenuación de la pena.

En ese sentido, el tribunal también accedió a la petición de la defensa de dejar en suspenso el ingreso en prisión de la encartada durante un periodo de dos años. Si durante ese tiempo comete algún delito, tendría que entrar en la cárcel.

Raqueta detectora

Como quiera que la resolución fue el fruto de un trato entre la acusada y la fiscalía, el fallo es firme y no puede ser recurrido ante ninguna instancia superior.

Se cierra así un caso que se inició en la entrada de la prisión de Granada. La procesada iba a verse con un hermano que estaba preso, pero fue atrapada por el dispositivo de seguridad del centro penitenciario. «(...) Al llegar a la altura de los funcionarios de prisiones que se hallaban en ese momento de servicio y al serle pasada la raqueta detectora de metales, la citada raqueta se activó en la zona pélvica al tiempo que la acusada se llevó las dos manos a la entrepierna, haciendo ademán de sujetarse algo, siendo por ello preguntada por los funcionarios si portaba algún objeto oculto, negándolo la acusada hasta en dos ocasiones, reconociéndolo finalmente, siendo por ello trasladada hasta la zona reservada», relata la sentencia.

Una vez en el interior de dicha dependencia, la mujer «se extrajo de la vagina dos paquetes (...) en cuyo interior fueron hallados (...) 91 gramos de resina de hachís» y tres «envoltorios más. (...) dos de los cuales contenían seis gramos de heroína», detalla el tribunal lo que llevaba la ahora condenada dentro de su vulva.