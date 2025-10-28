Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una imagen de archivo de la prisión de Albolote. Ideal

Condenada por acceder a la prisión de Albolote con hachís y heroína en la vagina

La mujer reconoció los hechos y la Audiencia de Granada le ha impuesto una pena de un año y seis meses de prisión por un delito de narcotráfico

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 23:56

Comenta

Ocurrió la Navidad de 2022. A las cuatro y media de la tarde del día 27 de diciembre, una mujer se disponía a pasar por ... los controles de acceso del presidio provincial de Albolote. Tenía una cita con su hermano, que estaba encerrado en el penal de Granada. No llegó a verlo. Acabó detenida por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, es decir, de narcotráfico.

