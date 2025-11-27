Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En la imagen principal, momento del levantamiento del cadáver. A la derecha, imagen de Concha. IDEAL

Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada

La chica, de 25 años, era maquilladora y había trabajado durante dos temporadas en la discoteca Industrial Copera, donde están «devastados»

Laura Velasco, María José Díaz Alcalá, Juan Cano e Irene Quirante

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

La joven hallada muerta este miércoles en el municipio malagueño de Campillos, en el que sería presuntamente el último crimen machista ocurrido en el país, ... era de Granada. Se llamaba Concepción -la conocían como Concha-, tenía 25 años y hacía unos meses que se había mudado a Campillos para vivir con su padre, natural de allí. El novio de la joven, detenido ayer por la Guardia Civil como principal sospechoso de su muerte, también convivía con ellos, según los vecinos, y era habitual verlos juntos por la calle o tomando algo en el bar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  3. 3

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  4. 4 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  5. 5 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  6. 6 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  7. 7 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  8. 8

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  9. 9

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  10. 10 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada

Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada