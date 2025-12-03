Baloncesto: entradas a precio exclusivo para este 6 de diciembre
No te pierdas el partido de baloncesto que enfrentará al Coviran Granada con el Casademont Zaragoza este sábado a las 20:00 horas en el Palacio de Deportes
IDEAL
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:56
Llegan los meses más familiares del año, esos que invitan a ralentizar el ritmo, a saborear cada encuentro y a convertir los momentos compartidos en ... recuerdos que brillan. En este espíritu, Oferplan Granada, de IDEAL, propone una cuidada selección de planes pensados para disfrutar de la ciudad con estilo, en buena compañía y con la dosis justa de emoción.
Entre las propuestas que marcan la agenda, sobresale el partido de baloncesto que enfrentará al Coviran Granada con el Casademont Zaragoza el próximo 6 de diciembre a las 20:00 horas en el Palacio de Deportes. No es solo un partido: es un espectáculo urbano, un ritual de energía colectiva donde la pasión de la afición se mezcla con la estética del deporte en directo. Cada canasta, cada ovación, se convierte en un instante para recordar.
Para quienes buscan vivir la experiencia sin complicaciones, Oferplan Granada ofrece entradas a un precio especial de 19,90 euros, una oportunidad para sumergirse en la emoción, sentir la ciudad vibrar y compartir con amigos y familia una tarde que trasciende la pista.
Porque diciembre es mucho más que un calendario: es la invitación a reconectar, a celebrar la vida en buena compañía y a convertir cada instante en una experiencia memorable. Y en Granada, la ciudad late al ritmo de planes como este.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión