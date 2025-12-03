Baloncesto: entradas a precio exclusivo para este 6 de diciembre

Llegan los meses más familiares del año, esos que invitan a ralentizar el ritmo, a saborear cada encuentro y a convertir los momentos compartidos en ... recuerdos que brillan. En este espíritu, Oferplan Granada, de IDEAL, propone una cuidada selección de planes pensados para disfrutar de la ciudad con estilo, en buena compañía y con la dosis justa de emoción.

Entre las propuestas que marcan la agenda, sobresale el partido de baloncesto que enfrentará al Coviran Granada con el Casademont Zaragoza el próximo 6 de diciembre a las 20:00 horas en el Palacio de Deportes. No es solo un partido: es un espectáculo urbano, un ritual de energía colectiva donde la pasión de la afición se mezcla con la estética del deporte en directo. Cada canasta, cada ovación, se convierte en un instante para recordar.

Para quienes buscan vivir la experiencia sin complicaciones, Oferplan Granada ofrece entradas a un precio especial de 19,90 euros, una oportunidad para sumergirse en la emoción, sentir la ciudad vibrar y compartir con amigos y familia una tarde que trasciende la pista.

Porque diciembre es mucho más que un calendario: es la invitación a reconectar, a celebrar la vida en buena compañía y a convertir cada instante en una experiencia memorable. Y en Granada, la ciudad late al ritmo de planes como este.