Torcuato Fandila

«Hasta las doce»

A Sofía le dejan salir por la noche en verano «hasta las doce». Veamos cómo lo justifica Dori:«Soy flexible pero me preocupa que esté fuera de madrugada, así que depende del lugar y compañía. Amí me dejaban llegar un poco más tarde que en invierno, pero no todo lo que yo quería». Respecto a sus veranos y viajes, Dori responde del tirón que «mi verano favorito es aquel en el que consigo reunir a toda la familia» y Sofía que sus mejores vacaciones «fueron en San José, en el Cabo de Gata, cuando era pequeña». Quedan los parecidos. Dori cuenta que «nos dicen que nos parecemos pero somos muy diferentes». YSofía apunta que «todo el mundo me dice que me parezco mucho a mi madre».