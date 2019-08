Pepe Marín

Alhambra responde por el Whatsapp que «o voy vestida de árbitro o de calle. Pero lo que no voy a hacer es cambiarme para la sesión de fotos». Para la sesión de fotos está bien que lleve la equipación y la ropa de calle, pero resulta que Alhambra está embarazada de siete meses y medio, «y va a ser que no puedo ir por ahí cambiándome en un vestuario como si tal cosa». Millones de risas. Una vez arreglado el asunto, comenzamos la entrevista. La relación de Alhambra con su madre «es muy cercana, con comunicación diaria, basada en mucho cariño, generosidad y también sus dosis de carácter. Nos queremos muchísimo y nos lo demostramos. Hemos superado también momentos de desacuerdo o falta de entendimiento. Admiro mucho a mi madre por todo lo que ha logrado y le agradezco enormemente todo lo que ha trabajado por nuestra familia, es un ejemplo para todos». Su madre, María Gracia González Peña, cuenta que «es una estupenda relación, madre e hija. Compartimos amor, confianza y respeto. Como madre confieso que soy un poco pesada y muy protectora. Entiendo que no debería ser así, pero me cuesta evitarlo».