«Muchas compañías de Granada van a participar, directa o indirectamente, en la construcción del acelerador»

El director del Consorcio Ifmif Dones España, Ángel Ibarra, se felicita por la marcha de la licitación: hace unos meses, cuando se convocó el concurso, ... ya confiaba en que podría atraer a algunas de las compañías más importantes del sector de la construcción. «Como poco podemos decir que se han cumplido nuestras expectativas –reconoce, en declaraciones a esta redacción–. Hace tiempo indicamos que para nosotros era muy importante, por un lado, que la licitación fuese capaz de atraer la atención de contratistas con grandes capacidades, ya que la complejidad técnica del proyecto lo requiere; y por otro, que la competencia fuese suficiente, para poder trabajar con ofertas competitivas. Creemos que estamos en ese punto: tenemos una buena competencia en el concurso y las empresas que dan forma a esos contratistas son líderes en su sector».

Ibarra recuerda que uno de los criterios que debían cumplir las empresas participantes era demostrar su solvencia técnica y financiera para garantizar que podían asumir un trabajo de esta complejidad y magnitud.

A su juicio, el acelerador de partículas, una instalación única en el mundo que representa la mayor inversión científica de la historia de España, representa para las constructoras interesadas no solo una oportunidad de negocio, sino también un desafío tecnológico y, por tanto, una referencia de prestigio clave en su estrategia empresarial de futuro.

Generador de actividad

«Las empresas, al igual que los trabajadores, solemos buscar en la actividad que realizamos distintas cosas –reflexiona Ángel Ibarra–. Por un lado, negocio: las empresas buscan poder tener acceso a contratos que les permitan que la actividad de su empresa no cese. Y por otro, y no menos importante, motivación para participar en proyectos únicos, proyectos que te permitan ser parte de algo que no existe en otro lugar. En este sentido, creo que a las empresas que se han interesado por este concurso les mueve un interés cierto en poder añadir a su portafolio un proyecto singular; eso les ayudará a ser mejores, a aprender y poder vender lo aprendido por el mundo».

Construir una instalación única en el mundo es un desafío tecnológico y una marca de prestigio para la adjudicataria

Para el responsable del consorcio, el hecho de que entre las ofertas haya empresas locales es un síntoma de la capacidad del tejido local para afrontar el reto, y destaca el gran impacto económico que la construcción del complejo tendrá en la economía de Granada.

«Contratos tan relevantes como este son generadores naturales de actividad económica a muy distintos niveles –recalca–. El ser contratista o subcontratista de este tipo de contratos simplemente es una forma de relacionarse contractualmente entre empresas, nada más; lo determinante es que, tras este contrato, y otros que ya tenemos en marcha, se pondrá en marcha una maquinaria de producción que requiera de muchas empresas locales, tanto para llevar a cabo directamente trabajos del propio contrato, como para dar servicios indirectos al mismo».