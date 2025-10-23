Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En primer plano, la parcela donde irá el acelerador. Ifmif Dones

«Muchas compañías de Granada van a participar, directa o indirectamente, en la construcción del acelerador»

Ángel Ibarra, satisfecho con la presencia en el concurso de las firmas líderes del sector en España

I. Gallastegui

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:35

Comenta

El director del Consorcio Ifmif Dones España, Ángel Ibarra, se felicita por la marcha de la licitación: hace unos meses, cuando se convocó el concurso, ... ya confiaba en que podría atraer a algunas de las compañías más importantes del sector de la construcción. «Como poco podemos decir que se han cumplido nuestras expectativas –reconoce, en declaraciones a esta redacción–. Hace tiempo indicamos que para nosotros era muy importante, por un lado, que la licitación fuese capaz de atraer la atención de contratistas con grandes capacidades, ya que la complejidad técnica del proyecto lo requiere; y por otro, que la competencia fuese suficiente, para poder trabajar con ofertas competitivas. Creemos que estamos en ese punto: tenemos una buena competencia en el concurso y las empresas que dan forma a esos contratistas son líderes en su sector».

