Teatro

La compañía Etcétera hace bailar a los juguetes en un espectáculo que emociona a grandes y pequeños

El Teatro Isabel La Católica abrirá sus puertas del 20 al 30 de diciembre para recibir un montaje que promete enamorar tanto a peques como a adultos

IDEAL

Viernes, 12 de diciembre 2025, 12:38

Granada vuelve a llenarse de magia estas navidades gracias a La Caja de los Juguetes, la nueva propuesta de la prestigiosa compañía Etcétera, que convierte ... un clásico musical de Debussy en un festival escénico de color, humor y ternura. El Teatro Isabel La Católica abrirá sus puertas del 20 al 30 de diciembre para recibir un montaje que promete enamorar tanto a peques como a adultos… y también a quienes necesitan reencontrarse con ese juguete olvidado que todos llevamos dentro.

