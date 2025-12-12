La compañía Etcétera hace bailar a los juguetes en un espectáculo que emociona a grandes y pequeños
El Teatro Isabel La Católica abrirá sus puertas del 20 al 30 de diciembre para recibir un montaje que promete enamorar tanto a peques como a adultos
IDEAL
Viernes, 12 de diciembre 2025, 12:38
Granada vuelve a llenarse de magia estas navidades gracias a La Caja de los Juguetes, la nueva propuesta de la prestigiosa compañía Etcétera, que convierte ... un clásico musical de Debussy en un festival escénico de color, humor y ternura. El Teatro Isabel La Católica abrirá sus puertas del 20 al 30 de diciembre para recibir un montaje que promete enamorar tanto a peques como a adultos… y también a quienes necesitan reencontrarse con ese juguete olvidado que todos llevamos dentro.
Lo que Etcétera ha preparado no es simplemente teatro de títeres: es una delicada ciudad en miniatura que cobra vida justo cuando el reloj marca la medianoche. Allí, una muñeca de trapo —soñadora, bailarina y absolutamente encantadora— despierta para invitar a todos los juguetes de la caja a bailar. Y cuando decimos «todos», hablamos de un cast tan variado como un desfile festivo: un oso de peluche achuchable, un batallón de soldaditos con vocación pacifista, un elefante sobre ruedas, un perro salchicha dispuesto a correr aventuras y un tentetieso que desafía cualquier equilibrio… Una troupe que haría las delicias del mismísimo Debussy.
La historia —que parte de La boîte à joujoux, The Children's Corner y The Little Negro del compositor francés— se convierte aquí en un cuento moderno donde el juego es una forma de resistencia, el amor un motor transformador y la no violencia una filosofía necesaria. Etcétera actualiza el relato subrayando valores contemporáneos: la inutilidad de la guerra, la igualdad de género y la capacidad del cariño para remendar incluso un corazón de madera.
Y sí, hay romance. La muñeca, que tiene más determinación que cualquier heroína pop, se enamora primero de Polichinela, un bailarín tan carismático como imperfecto. Pero la relación no acaba de funcionar: él no la trata como merece. Entonces aparece un soldadito de madera, tímido pero valiente, dispuesto a defenderla sin levantar más armas que su propia nobleza. El conflicto desencadena una batalla juguetona —pelotas, dados, bolas de papel— que recuerda que los combates reales son cosa del pasado y que el verdadero triunfo está en la empatía. Aunque el soldadito termine roto, la muñeca lo reconstruye, y juntos encuentran un amor mucho más auténtico.
Con música en directo, narración, títeres inspirados en juguetes de los años 20 y 30, sombras, proyecciones y un despliegue visual que combina artesanía e innovación, Etcétera vuelve a demostrar por qué lleva más de 40 años siendo referencia nacional en el arte titiritero. Su sello —poético, investigativo, elegante— convierte cada montaje en una pequeña obra de arte.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión