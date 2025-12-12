La compañía Etcétera hace bailar a los juguetes en un espectáculo que emociona a grandes y pequeños

Granada vuelve a llenarse de magia estas navidades gracias a La Caja de los Juguetes, la nueva propuesta de la prestigiosa compañía Etcétera, que convierte ... un clásico musical de Debussy en un festival escénico de color, humor y ternura. El Teatro Isabel La Católica abrirá sus puertas del 20 al 30 de diciembre para recibir un montaje que promete enamorar tanto a peques como a adultos… y también a quienes necesitan reencontrarse con ese juguete olvidado que todos llevamos dentro.

Lo que Etcétera ha preparado no es simplemente teatro de títeres: es una delicada ciudad en miniatura que cobra vida justo cuando el reloj marca la medianoche. Allí, una muñeca de trapo —soñadora, bailarina y absolutamente encantadora— despierta para invitar a todos los juguetes de la caja a bailar. Y cuando decimos «todos», hablamos de un cast tan variado como un desfile festivo: un oso de peluche achuchable, un batallón de soldaditos con vocación pacifista, un elefante sobre ruedas, un perro salchicha dispuesto a correr aventuras y un tentetieso que desafía cualquier equilibrio… Una troupe que haría las delicias del mismísimo Debussy.

La historia —que parte de La boîte à joujoux, The Children's Corner y The Little Negro del compositor francés— se convierte aquí en un cuento moderno donde el juego es una forma de resistencia, el amor un motor transformador y la no violencia una filosofía necesaria. Etcétera actualiza el relato subrayando valores contemporáneos: la inutilidad de la guerra, la igualdad de género y la capacidad del cariño para remendar incluso un corazón de madera.

Y sí, hay romance. La muñeca, que tiene más determinación que cualquier heroína pop, se enamora primero de Polichinela, un bailarín tan carismático como imperfecto. Pero la relación no acaba de funcionar: él no la trata como merece. Entonces aparece un soldadito de madera, tímido pero valiente, dispuesto a defenderla sin levantar más armas que su propia nobleza. El conflicto desencadena una batalla juguetona —pelotas, dados, bolas de papel— que recuerda que los combates reales son cosa del pasado y que el verdadero triunfo está en la empatía. Aunque el soldadito termine roto, la muñeca lo reconstruye, y juntos encuentran un amor mucho más auténtico.

Con música en directo, narración, títeres inspirados en juguetes de los años 20 y 30, sombras, proyecciones y un despliegue visual que combina artesanía e innovación, Etcétera vuelve a demostrar por qué lleva más de 40 años siendo referencia nacional en el arte titiritero. Su sello —poético, investigativo, elegante— convierte cada montaje en una pequeña obra de arte.