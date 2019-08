Al sol «Más de uno de mis compañeros se ha colado por el tubo de una atracción» Manuel Puyol Cebollada, socorrista en el parque Aquatropic de Almuñecar . :: Javier Martín Manuel Puyol, socorrista de parque acuático MARIAM ROMERO Miércoles, 28 agosto 2019, 17:42

Manuel Puyol es programador informático y lleva compaginando sus estudios y ejerciendo como socorrista en el mismo parque acuático desde hace cinco años. El joven de 23 años es el coordinador de toda la plantilla de socorristas del Aquatropic. Organiza las horas de las comidas, puestos de vigilancia, rotaciones y días libres de cada uno de sus veintiún compañeros. Pero también es el encargado de asegurarse de que todos los puestos y las normas de las atracciones del parque esten colocadas correctamente. Manuel asegura ser la voz de los socorristas y cuando tienen cualquier problema es él quién interviene para solucionarlo. Al tener que ir de un lado a otro del parque continuamente, a Manuel le resulta más cómodo llevar zapatillas deportivas, sin embargo la comodidad le ha dejado una buena marca bronceada y parece que lleva los pies de otro, como dice él, «son gajes del oficio y el sello del socorrista».

–¿Se os pide a los socorristas de parques acuáticos tener un título de inglés u otro idioma?

–No se nos pide obligatoriamente pero si que todos llegamos con un poco de base. Yo lo veo necesario sobre todo aquí porque hay muchísimos extranjeros, tanto de habla inglesa como francesa. También hay muchos alemanes, pero ellos suelen hablar inglés.

–¿Te permite tu horario disfrutar del verano?

–Con el horario que tenemos, si me organizo bien tendría la noche libre. También tenemos nuestros días libres pero yo los utilizo para descansar porque después de estar aquí ocho horas sin parar es necesario recargar pilas.

–¿Se requiere algún tipo de formación específica para trabajar en un parque acuático?

–En este parque, no. El título de socorrista es suficiente. Sí que es verdad, que en las entrevistas solemos hacer preguntas relacionadas con lo que suele ocurrir en un parque acuático, que problemas pueden encontrarse y que solución sería la más adecuada.

–¿Tenéis alguna anécdota graciosa entre compañeros?

–Bueno, más de uno se ha colado por alguna atracción, ha estado un poquito despistado y el usuario ha tirado de él y han caido juntos por el tubo. Suele pasar cuando el usuario pesa y no lo sueltas a tiempo.Lo gracioso es verle la cara a la persona cuando sale del agua y ve al socorrista a su lado.

–¿Alguna persona se ha quedado atrapada?

–Eso no suele pasar, las atracciones cumplen con el mantenimiento que requieren y todas tienen vigilancia para evitar un uso inadecuado por parte de los usuarios.

–¿Ha pasado en estos cinco años que alguien se haya ahogado?

–Aquí nunca porque antes de que suceda el socorrista ya esta procediendo a hacer el rescate. Algún susto si es más normal que pase, sobre todo en la atracción del torbellino donde el usuario suele salir bastante desorientado. En general yo veo imposible que alguien pueda ahogarse aquí, no es tan peligroso como en la playa. Tenemos nuestro material de salvamento por todas partes y está todo muy organizado.

–¿ Cuántas atracciones hay en total en este parque?

–Son dieciséis atracciones, todas cuentan con socorrista incluso la piscina más pequeña, la zona de chapoteo donde apenas hay profundidad.

–¿Cuántos socorristas por atracción suele haber?

–Normalmente en la piscina de olas y en funcionamiento con las olas que haya, suelen ser de tres a seis socorristas y luego por puesto uno, excepto en los roscos que tienen que haber dos. En momentos de apoyo hay veces que me organizo bien y tengo socorristas de sobra y los voy poniendo según vaya viendo que hay más gente.

–¿Tienes pensado seguir trabajando como socorrista en verano?

–Mientras tenga la necesidady el tiempo, sí.

–¿Cambiarías a piscina o playa?

–Ya probé en piscina y no repetiría, prefiero el parque, es mucho más dinámico. Somos muchos en plantilla y tenemos muy buena relación entre nosotros. En playa, no se me ha presentado la oportunidad de momento, pero no descartaría probar y vivir la experiencia.