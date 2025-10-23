Esto es lo que comieron los miembros de la Real Academia de Gastronomía en Granada El domingo, en Bar FM. Y el lunes por la noche, tras la gala, un menú ofrecido por algunos de los mejores cocineros de la provincia, un 'All Stars' protagonizado por el producto de Granada

Jesús Lens Granada Jueves, 23 de octubre 2025, 13:13 Comenta Compartir

Los miembros de la Real Academia de Gastronomía desplazados a Granada el domingo por la mañana tuvieron ocasión de disfrutar de una comida muy especial en Bar FM, con una amplia representación de lo mejor de su propuesta culinaria.

Para empezar, a modo de aperitivo, la gilda con anchoas Sanfilippo y Mejillones Bouchot en escabeche casero con patatas fritas San Nicasio.

Para el marisco, Carpaccio de vieira de Dieppe, tartar de quisquilla de Motril y hueva de erizo. Siguió una degustación de caviar de Riofrío y más quisquilla motrileña, tanto cruda como a la plancha. Después, la Gamba blanca de Motril a la plancha y la Cigala, igualmente de nuestro puerto y pasada por la plancha.

Para el pescado: pulpo seco, puntillitas a la plancha, Chopitos a la plancha y Calamar, tanto frito como a la plancha. Todos ellos de Motril. Y para la fritura: boquerones, salmonetes, pijotas y rape, igualmente motrileños y acompañados del tomate Amela. Siguieron dos platos de atún: Sashimi de ventresca y tartar con huevo y soja.

Los Piononos de Casa Ysla le pusieron el remate dulce a una comida en la que se pudieron degustar excelentes vinos y champanes de diferentes denominaciones de origen.

El domingo noche, la cena servida en el Carmen de los Mártires corrió a cargo de María de la O y Chechu González aprovechó para ofrecer una muestra de su cocina basada en los escabeches, los fondos y las salsas.

Los cocineros de la provincia

El lunes por la noche, tras la gala de entrega de premios, una selección de cocineros de Granada preparó un excepcional menú con algunas de sus creaciones más emblemáticas y otras elaboradas en exclusiva para el evento, celebrado en el Palacio de congresos y servido por Abades Catering.

Chechu González, de María de la O, ofreció Tomate y concha fina para comenzar el menú. También preparó Plátano y ostra en escabeche, Alcachofa, gurullos y aceituna y, para terminar, Trucha y ajopollo de almendras.

Antonio Lorenzo, de El Conjuro, optó por su Quisquilla de Motril y holandesa y Berenjena, esturión de Riofrío y yema. Ismael Delgado, de Portal el bajo I, preparó una Nube de remojón granaíno con cítricos de El Valle de Lecrín, crema de pistacho del Altiplano y aceituna y un Falafel de habitas, hinojo y jamón de Trevélez.

Lola Marín, de Restaurante Damasqueros, propuso Chirimoya, pintarroja de Motril y requesón de Montefrío y Cordero segureño y 'ajillo' de pimientos rojos de La Palma. Raúl Sierra, de Atelier Casa de Comidas, Tartaleta de presa de cerdo San Pascual, salsa choron y jugo de sus rabitos y Judía lacia de Monachil del Tío Diego, tuétano y raifort. Y Samuel Hernández, de Restaurante Cala, Vichyssoise con vainilla, calamar y beurre blanc de limón y Flan de setas con perigord y chantilly de champiñones.

Todo ello acompañado por Cervezas Alhambra y vinos de la provincia de Granada, además de un visitado rincón con jamón alpujarreño cortado a cuchillo y amplia selección de quesos y embutidos de la provincia.

Lo mismo el lunes a mediodía, durante las mesas redondas celebradas en el Palacio de los Córdova con excepcionales vistas a la Alhambra. Los Embutidos Doña Carmen hicieron las delicias de los académicos e invitados con su salchichón de la abuela y su cabeza de lomo, ambos 100% natural. Hubo selección de quesos de Quesería Collados, las patatas fritas de Peñagallo y productos con denominación de origen como los espárragos de Huétor Tajar, el aceite de oliva Montes de Granada y el pan de Alfacar de Panadería Zarina, en forma de salaíllas. Además, los tomates de La Palma. ¿Y para beber? Las Milnoh de Cervezas Alhambra.

Una excelente muestra de lo mejor de la gastronomía de nuestra provincia con el sello Sabor Granada de Diputación.