Comienzan a montar la noria navideña en la explanada del Palacio de Congresos

Ya huele a invierno y la Navidad se acerca. Y prueba de ello es que los operarios han comenzado a instalar la noria en la ... explanada del Palacio de Congresos, esa misma que llegó a la ciudad en 2019 y desde hace dos años se puede encontrar en esta ubicación un poco más alejada del centro.

Granada dará la bienvenida oficial a una de las épocas más esperadas del año el próximo 29 de noviembre con el tradicional encendido del alumbrado de Navidad. El acto, organizado por el Ayuntamiento de Granada a través de su área de Fiestas Mayores y Protocolo, tendrá lugar a las 20.30 horas, aunque desde media hora antes se podrá disfrutar de la actuación del artista granadino Agustín Barajas.

El año pasado, los granadinos pudieron contar de nuevo con la pista de patinaje sobre hielo, actividades navideñas para disfrutarlas en familia y puestos de productos típicos de la provincia.