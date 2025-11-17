Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Comienzan a montar la noria navideña en la explanada del Palacio de Congresos

Llegó a la ciudad en 2019 y desde hace dos años se puede encontrar en esta ubicación un poco más alejada del centro

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:50

Ya huele a invierno y la Navidad se acerca. Y prueba de ello es que los operarios han comenzado a instalar la noria en la ... explanada del Palacio de Congresos, esa misma que llegó a la ciudad en 2019 y desde hace dos años se puede encontrar en esta ubicación un poco más alejada del centro.

