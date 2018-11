Comienzan los Juegos Deportivos Municipales en Granada «Nuestros Juegos se alejan de la competitividad en favor de potenciar los valores del deporte», afirma Eduardo Castillo R.I. Jueves, 22 noviembre 2018, 16:40

Los Juegos Deportivos Municipales que organiza el Ayuntamiento de Granada llegan este curso a su trigésimo tercera edición. Eduardo Castillo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, señaló que «son de los más antiguos de Andalucía y de España y por ello nos sentimos orgullosos. Son el gran espacio en el que participan niños, jóvenes y adultos».

Comienzan el próximo fin de semana y finalizarán a finales de mayo. Hay inscritos 351 equipos, 200 de baloncesto, 144 de fútbol sala y 7 de voleibol. En total, participan en los Juegos Deportivos en estas tres modalidades 4.914 jugadores y jugadoras.

Castillo argumentó que «cuando entró este equipo de gobierno lo hicimos con la idea de aumentar el número de encuentros a disputar por cada equipo y abrir el Palacio de los Deportes para la disputa de las finales. En este momento, ambas cosas son ya una realidad». Según el concejal delegado de deportes del Ayuntamiento de Granada, «nuestros juegos se alejan de la competitividad en favor de potenciar valores del deporte como la solidaridad, el compañerismo y los hábitos de vida saludables. En este sentido, en las categorías de los más pequeños hemos puesto en práctica algunas medidas para favorecer la participación de todos, como que cada niño deba jugar un mínimo de diez minutos y un máximo de veinte y que el resultado nunca refleja un marcador muy abultado»

Una idea de la dimensión de los Juegos Deportivos Municipales es que cada fin de semana se disputan una media de 200 encuentros que se juegan en distintas instalaciones municipales y en los equipamientos deportivos de los centros de enseñanza.

Se mantiene la modalidad de la Copa, que se disputará en las categorías junior, sénior y veteranos en los meses de mayo y junio. En enero se convocará las inscripciones para participar en las modalidades destinadas a los deportes individuales. En este sentido, cabe señalar que esperamos contar con jornadas de gimnasia rítmica, taekwondo y natación, entre otras.

Otra de las novedades será la implantación del Plan Antiviolencia Infantil en todos los encuentros de los Juegos Deportivos Municipales del Ayuntamiento de Granada. Ello implica un compromiso a favor del juego limpio por parte de jugadores, entrenadores, delegados, árbitros y acompañantes.

Castillo también replico las críticas del Partido Popular por iniciar los Juegos con retraso. Afirmó que «la implantación de la nueva Ley del Deporte, como ocurre con otras leyes, necesita de un periodo de ajustes. Nosotros, como otros muchos ayuntamientos de Andalucía, hemos pedido una aclaración a la Junta de Andalucía para que nos determinara la obligatoriedad o no de contratar un seguro adicional para los participantes. Después de varias semanas de debate, se decidió que no era necesario al no considerarse una competición oficial. En Sevilla han tenido más suerte que nosotros, porque cuentan con un Instituto Municipal de Deportes. Si Antonio Granados, el anterior concejal del Deportes del PP, no hubiese desmantelado el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, este proceso hubiese sido más fácil porque estos organismos son herramientas con mayor autonomía para afrontar estas cuestiones».