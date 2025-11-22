Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas

Las obras para convertir la antigua residencia Fray Leopoldo, en la calle Ancha de Capuchinos, en una promoción de viviendas protegidas han comenzado oficialmente, con ... la presencia de grúas.

El proyecto Casa Común Fray Leopoldo, ubicado en el corazón de Granada, ha dado un paso decisivo con el inicio de las obras de rehabilitación. Este ambicioso plan, impulsado por SERCADE y los Hermanos Menores Capuchinos, busca transformar dos edificios históricos en un complejo moderno y social, destinado a ofrecer 85 viviendas de alquiler protegido. El objetivo es atender a personas mayores, familias y colectivos vulnerables, garantizando no solo un hogar digno, sino también espacios comunes para la convivencia y el apoyo social.

La actuación, valorada en 8,7 millones de euros, cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, que aporta cerca de 2,7 millones a través del Programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler, y la Agencia Andaluza de la Energía, que financia mejoras en eficiencia energética. El resto del presupuesto lo asumen los Hermanos Menores Capuchinos, que han apostado por dar un nuevo uso social al patrimonio histórico.

Además de las viviendas, el complejo incluirá un centro de participación activa, un auditorio polivalente abierto al barrio y espacios comunes para talleres, encuentros culturales y sensibilización social. El modelo comunitario aspira a un acompañamiento personalizado y a la promoción de la vida compartida, siguiendo la estela del legado de Fray Leopoldo de Alpandeire, inspiración del proyecto.

La obra consiste en la demolición de uno de los edificios para que se levante otro nuevo, y el segundo se rehabilitará. La rehabilitación, que prevé una duración de dos años, combinará procesos de vaciado interior y reconstrucción parcial, apostando por la accesibilidad universal, la eficiencia energética y la integración con el entorno urbano. La Casa Común Fray Leopoldo se convertirá así en una referencia social y urbana en el corazón de Granada, reactivando la memoria del barrio y consolidando el derecho a una vivienda digna y accesible para todos.

Este proyecto no solo responde a la necesidad de vivienda protegida, sino que también impulsa la cohesión social y la sostenibilidad, convirtiendo un edificio histórico en un espacio vivo y útil para la comunidad granadina. El modelo de cohousing permitirá que las personas que vivan allí puedan desarrollar competencias formativas y laborales, así como fomentar la participación activa en el entorno. La promoción supondrá la rehabilitación de dos edificios emblemáticos que durante décadas fueron la residencia hogar benéfico-asistencial Fray Leopoldo, recuperando su valor social y arquitectónico para el beneficio de la ciudad.