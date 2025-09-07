Comienza el curso en Tecnoszubia: «A los que comiencen a opositar, les recomiendo que lo hagan en compañía»

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:02 Compartir

El pueblo de La Zubia, en Granada, se transforma cada año en septiembre. A Tecnoszubia, academia líder en oposiciones de Educación, viajan desde toda España aspirantes a una plaza. Lo hacen porque este centro se ha convertido en una referencia para opositores docentes: de las 6.803 adjudicadas en Andalucía, sus alumnos y alumnas han conseguido casi el 14% del total, 905 plazas. De esta forma, 1 de cada 7 plazas ha sido para los suyos. En otras comunidades como Valencia, Castilla-La Mancha, Melilla, Madrid o Murcia también tienen alumnos con plaza.

Así, el ambiente en el centro durante la primera semana de septiembre es espectacular. La afluencia de opositores de distintos puntos del país posibilita que, en sus aulas, se creen pequeñas comunidades de aspirantes que reman juntos hacia el objetivo. Porque opositar en compañía, al contrario de lo que algunos piensan, acerca al aspirante a la plaza.

«Ayudar a los compañeros también aporta cosas»

Cuenta Pablo Molinero, que ha sacado un 9 en la especialidad de Educación Física (Primaria) y ha obtenido plaza, que para él la compañía durante el proceso fue fundamental. Tanto la de Marina, compañera que conoció en la carrera y que luego le siguió en Tecnoszubia, como la del resto de opositores a los que en algún momento echó una mano. Con la primera estableció una relación de amistad y apoyo: «Acabamos haciendo los temas juntos, nos ayudábamos en las unidades didácticas, en la programación y siempre ha estado a mi lado».

Sobre el resto de compañeros, Pablo entiende que ayudarlos durante la preparación de oposiciones le trajo cosas buenas. «Otra cosa es que tú regales tu trabajo. Pero echar una mano a los demás es positivo; al final sales beneficiado porque de ayudar también se sacan buenas ideas».

«Reconforta rodearte de personas que pasan por lo mismo»

El desgaste psicológico de unas oposiciones siempre está ahí, pero cuando te preparas en una academia se reduce. Así lo cree Elena Castro, nueva profesora con plaza en la especialidad de Dibujo: «Tener otros compañeros que van por el mismo camino permite que nos podamos ir ayudando; reconforta mucho hablar con ellos, conocer sus situaciones, los agobios que tienen, que tanto se parecen a los tuyos. Es muy importante poder hablar con ellos sin miedo».

«He llorado con mi preparadora; que te entiendan es muy importante»

Ha conseguido, presentándose en Murcia y preparándose en Tecnoszubia, una plaza en la especialidad de Servicios a la Comunidad. Y Carmen lo celebra citando la importancia que tuvo el apoyo de su preparadora: «Ana ha sido mi pilar; he podido, incluso, llorar con ella. Tener ese apoyo en casa, con mi familia, y aquí, con ella, es muy importante», reconoce.

Carmen tenía miedo de bloquearse. «Ya ves tú, pues ese era mi miedo. Ya está. Cada uno tenemos nuestros miedos —explica—. Y yo le decía a Ana que no sabía si iba a ser capaz de sentarme en una mesa a escribir. Había hecho muchos simulacros, había hecho de todo, pero me pasaba eso. Ana siempre me decía que tenía que convivir con el miedo y que iba a poder; que si yo no iba al examen, me llevaba ella. Que te entiendan es clave».

«La guía de Paco y David fue clave»

Roberto llegó a Tecnoszubia desde Ciudad Real con un objetivo claro: conseguir una plaza como profesor de Informática. El esfuerzo para conseguirlo ha sido inmenso: «No he tenido vacaciones, solo he tenido los días de Navidad y el de fin de año, y los he dedicado a estar con mi hijo», cuenta. Ahora, con la plaza en el bolsillo, podrá por fin «Tener unas condiciones dignas, disfrutar de las tardes libres, estar con mi hijo, con mi madre, con mi familia».

Para él, la clave del éxito ha sido la guía de sus preparadores, Paco y David: «En mi mente, cuando estaba en el examen, sonaban las voces de los dos: «ni se te ocurra levantarte». Y efectivamente me quedé sentado, pese a la dificultad del examen, y aquí estoy». Roberto se preparó de forma online y destaca que lo que más le convenció fue la posibilidad de visualizar las clases durante una semana si algún día no podía asistir, lo que le permitió compatibilizar la preparación con el trabajo y su vida personal.

«Las clases online grabadas me permitían compaginar y no perderme nada»

También para Rocío, que se preparó desde Sevilla las oposiciones de la especialidad de Economía, la modalidad online fue una ventaja. En Tecnoszubia encontró un método que se adaptaba a su ritmo, destacando el mismo detalle que avanzaba Roberto: «Las sesiones se quedan grabadas durante siete días y eso me permitía volver a verlas si me había perdido algo o quería repasar». La calidad de las retransmisiones hace de las clases online en el centro una experiencia completamente inmersiva.

En su preparación, Rocío contó con dos preparadores, Javier y Juan Antonio, cuyos estilos se complementaban a la perfección. «Eran muy distintos, pero eso compensaba la clase», apunta. Esta variedad de enfoques enriquecía la formación y resultó ser determinante. Por último, pone de relieve Rocío que los supuestos prácticos del examen fueron «tal cual» los habían visto en clase, lo que le dio una seguridad extra en un momento clave.

«Me llamó la atención el apoyo moral»

Cuando un músico profesional, acostumbrado a los escenarios, decide opositar, necesita un apoyo que vaya más allá de lo puramente académico. Miguel, que ha conseguido su plaza en la especialidad de Guitarra Flamenca (Conservatorio) a la primera, encontró el apoyo necesario para integrar de nuevo en su día a día el estudio preparándose online. Al ser de Sevilla y tener que viajar a menudo por trabajo, esta modalidad era su única opción. «Tenía muy pocas referencias de academias para mi especialidad, pero supe que un antiguo profesor se sacó la plaza con ellos y eso me bastó», subraya.

Lo que más valora de su experiencia fue el trato humano de sus preparadores, especialmente el de Lola. «Aparte de lo increíblemente organizado que estaba todo el material, lo que más me llamó la atención fue el apoyo moral. Lola nos trataba como personas, se preocupaba por cómo nos sentíamos y por cómo debíamos afrontar el proceso. Era un apoyo constante», recuerda Miguel. Este enfoque, centrado en el bienestar emocional del opositor, fue clave para alguien que, como él, se enfrentaba por primera vez al proceso.