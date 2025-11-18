La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»

Una velada tranquila con la buena comida como protagonista. Así fue la visita de José Sacristán a un popular restaurante de Granada el pasado fin ... de semana. Y es que, aprovechando que estaba en la ciudad para ofrecer su obra teatral, Sacristán aprovechó la oportunidad para disfrutar de una comida en uno de los restaurantes del Grupo Carmela.

El actor y director español de cine, teatro y televisión se encontraba en Granada debido a que la obra 'El hijo de la cómica', que escribió, dirige e interpreta ofrecía varias representaciones en el Teatro Isabel la Católica. El espectáculo en cuestión es un homenaje a Fernando Fernán-Gómez basado en sus memorias 'El tiempo amarillo'.

Fue mediante un mensaje a través de la cuenta de Instagram de Restaurantes Carmela como se dio a conocer al público la visita de José Sacristán: «Lluvia ni lluvia. Aquí un claro ejemplo de que este fin de semana ha vuelto a ser tan intenso como bonito. ¡Gracias!». Un texto al que acompañaba una foto de José Sacristán en uno de los restaurantes de Carmela junto a la camarera que le atendió.

El restaurante en cuestión fue El pescaíto de Carmela, un restaurante especializado en fritura de pescado, arroces y mariscos 100% sin gluten ubicado en la calle Marqués de Gerona, 12. Según cuentan a este periódico desde el Grupo Carmela, no es la primera vez que Sacristán visita uno de sus restaurantes, ya que hace un par de años también estuvo en La cuchara de Carmela.

En lo relativo a la comida del fin de semana, Gema Ponce, que fue la encargada de atender a Sacristán, comenta a IDEAL que pidieron varios platos para comer: una ensalada, un rape, huevos rotos con gambas cristal, una ensaladilla rusa y varias raciones de pescado frito. «Estuvo muy amable y caballeroso durante toda la comida. No tuvo inconvenientes en hacerse foto con los compañeros», asegura Gema.

Además de la visita de José Sacristán, el Grupo Carmela también ha mostrado como durante el fin de semana pasado recibió otra visita relevante: la de la influencer Carmen de Granada, popular por su contenido en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube.