Comercio local granadino: la labor de los autónomos

Miércoles, 19 junio 2019

Granada es una ciudad muy rica en comercio local, y entre su mucha variedad, existen negocios de trabajadores por cuenta propia que luchan cada día contra las adversidades para tener hueco en el duro mercado.

Granada es una ciudad muy rica en comercio local, y entre su mucha variedad, existen negocios de trabajadores por cuenta propia que luchan cada día contra las adversidades para tener hueco en el duro mercado. Asociaciones como la Federación de Comercio son de gran ayuda para este tipo de trabajadores autónomos, que a pesar de ser tiempos difíciles, hablan con ilusión y cariño de sus oficios, aquellos que llevan cultivando durante años.

Zapatería Arca de Noé

Nuria Martín Ballesteros y su marido llevan 25 años al frente de la tienda de Calzado Infantil Arca de Noé. Cuando empezaron con el negocio, tuvieron que habilitar una sala en sótano en la que sus hijos jugaban y hacían sus deberes, ella lo recuerda con cariño, y enfatizando que «los autónomos tenemos eso, a veces hay que compaginar el cuidar de la familia con la gestión de tu negocio». Poco a poco, su tienda fue mejorando, y con ello abrieron un segundo local, que un tiempo más tarde pasaría a ser uno sólo, más grande y funcional, que es el que conservan actualmente. Nuria destaca en continuo proceso de aprendizaje que conlleva el tener un negocio propio, «ha cambiado mucho la forma de comprar, antes la gente iba a las tiendas con sus hijos a comprar los zapatos, ahora existe internet, y con esto y los grandes almacenes, la competencia es atroz».

También cuenta que todos estos cambios les han hecho adaptarse y reinventarse cada día, «ahora también hacemos uso de las redes sociales, no para vender más, sino para estar al día de cómo cambia todo». Nuria cuenta que tienen una muy buena y estrecha relación con sus clientes, fruto de la experiencia y de lo mucho que les gustan los niños «tenemos una clientela muy fiel, pero con el crecimiento de los niños, son unos clientes que no duran demasiado tiempo, por lo que tenemos que conseguir que la gente conozca nuestra tienda, que vean nuestra experiencia a la hora de asesorar».

Floristería Caladium

La floristería de María Castillo Olmo lleva en funcionamiento 33 años, ella resalta que, cuando decidieron abrir este negocio, junto con su marido lo que tomaron como prioridad fue el tener una buena formación sobre el tema «tuvimos que invertir en pagarnos la formación como floristas, normalmente hay que desplazarse a otras ciudades o incluso otros países, como lo han hecho nuestros hijos, que quieren seguir con el negocio. Consideramos que no se puede ser un buen profesional sin formación a todos los niveles, no sólo como floristas sino también a nivel humano».

Con respecto al ser autónomo, María habla sobre la dificultad al escoger esta vía laboral, pero destaca la labor de asociaciones como la Federación de Comercio, que ayuda a los autónomos «desde hace 30 años estamos asociados a la Federación de Comercio, y todos esos trámites complicados a los que nos enfrentamos, nos los hacen ellos. Es una gran ayuda, ya que el autónomo suele estar bastante desprotegido, y eso es una forma de tener gente que te oriente y colabore contigo». El tener un negocio propio les ha obligado a reinventarse y buscar la forma de resistir en tiempos de crisis, a veces con cursos de formación por parte de la Federación de Comercio, por ejemplo, iniciándoles en temas de informática e internet, algo esencial hoy en día.

En Floristería Caladium, ofrecen prácticamente todos los servicios que se asocian a un negocio de este tipo «hacemos eventos de todo tipo, como congresos, comuniones, bodas, escenarios, fiestas privadas… Pero además de estar orientados a eso, tenemos clientes de a pie que necesitan cualquier cosa para regalar o consumo propio. Se nos caracteriza por la gran cantidad de flores que tenemos, no nos conformamos con lo fundamental y lo básico». Para María y su familia es esencial que, además de tener ellos una buena formación, su clientela esté formada, y siempre intentar educar a sus clientes en lo que respecta a las plantas «siempre intentamos orientar y enseñar, porque un cliente que sabe, sabe comprar. Así saben distinguir y saben valorar mejor nuestro trabajo, y también hace que el cliente quede más satisfecho».

Ropa infantil Bóboli

Consuelo García Guirado lleva cinco años al frente de su tienda, hasta entonces, ella trabajaba en una multinacional y, tras un ERE, buscó la forma de reinventarse. Eso le llevo a su actual negocio, una franquicia de Bóboli, ropa infantil, que ella conocía de antes «vi que no estaba en Granada, la conocía por mis hijos y siempre me gustó la calidad y el diseño de la ropa, así que decidí embarcarme en este proyecto». En lo que respecta al ser autónomo, considera que es algo que tiene pros y contras «lo bueno es que trabajas para ti, pero también es muy arriesgado porque haya o no clientes se generan gastos cada día».

Respecto a la adaptación de su tienda, valora mucho el progreso conseguido en estos cinco años «tenemos una clientela fiel que se mantiene desde que abrimos hasta el día de hoy, pero también es importante ir nutriéndose de nuevos clientes. Al ser una tienda pequeña, le pongo todo empeño posible, e intento empatizar con cada cliente. Tenemos casos de madres que han conocido la tienda estando embarazadas, y después vas viendo la evolución de ese bebé con el paso del tiempo». Consuelo nos habla también de la complicada situación de los negocios pequeños locales, sin embargo, emprendedores como ella hacen todo lo que está en sus manos para sacar adelante y poner en valor el comercio local.