El Colegio Oficial de Gestores Administrativos entrega sus distinciones por San Cayetano

Era el día de rendir homenaje a la profesión, dar la bienvenida a los nuevos colegiados y entregar los reconocimientos a profesionales y colaboradores destacados. ... Todo ello, con motivo del acto institucional del Colegio de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería.

Abrieron el acto, Luis Fernando Rodríguez, presidente del Colegio, quien presentó el lema de la jornada: 'Nuestra mano, nuestro florecer'; y lo hizo junto a José Javier Martín Cañizares, delegado territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y Juan Carlos de Cara, delegado del Colegio en Granada, mientras que, en la clausura hicieron uso de la palabra Luis Recuerda, delegado de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública en Granada; Javier Corral y Fernando Santiago Ollero, presidentes, respectivamente del Consejo Andaluz y del Consejo General de España de Gestores Administrativos.

Uno de los momentos más significativos fue el juramento o promesa profesional de los nuevos colegiados. El secretario, Joaquín Muñoz Ruiz, dirigió el acto con los treinta profesionales dispuestos a asumir las obligaciones de la tarea que ahora comienzan; y fue después el turno de reconocer a los veteranos, aquellos que llevan desempeñando su labor en despachos con 25 años de trayectoria.

En ese grupo fueron distinguidos del despacho de Fernando Asenjo: José Francisco Carmona, Juan Alberto Pajares y María Auxiliadora Pérez; de los despachos de David Moreno, Carmen Lourdes Horno; de Dolores Saavedra, Ana Belén Saavedra; y del despacho de Fernando Nogueras, María José Palencia y María Matilde Nogueras.

El acto fue todo un homenaje a una profesión a la que se valoró su importancia, destacando que es un «colectivo con la mano tendida» y que, por ello, cuenta con el reconocimiento de la sociedad.

Algo que saben bien quienes recibían la insignia de plata de la entidad a los colegiados que ya han cumplido sus bodas de plata de ejercicio profesional, David Moreno, vocal de la Junta de Gobierno, David Barranco, Dolores Marchal, María Purificación Ropero, Francisca Bolívar, María Lourdes Porcel y Blas Antonio Ogáyar, delegado en Jaén del Colegio, que habló en nombre del grupo.

Hubo otros reconocimientos institucionales que, en esta ocasión recayeron en la Fundación UAPO, por su labor social y humanitaria en apoyo a pacientes oncológicos, que recogió Fernando Parra; Jerónimo Mirón, gerente territorial del Catastro, representado por Esther García, responsable actual del cargo; y María Dolores Rojas, gerente de la Delegación de Granada del Colegio.

La jornada incluyó nombramientos de honor que recibieron emocionados Juan José Mirabent, jefe del Servicio IRPF-IRNR en la AEAT; Lidia María Casado, y como presidente honorífico, Fernando Nogueras.

Antes de clausurar el acto, el vicepresidente del Colegio, Joaquín de Aynat, presentó el Premio Diego López, persona imprescindible en la memoria del colectivo, una iniciativa que busca reconocer a personas o instituciones que representen los valores de la profesión.

La fiesta continuó en un almuerzo de convivencia en el que se resaltó la vitalidad del Colegio y se puso en práctica el agradecimiento como mejor muestra de generosidad para quienes lo entregan todo.