El Colegio Monaita-Mulhacén entrega casi 400 certifficaciones Cambridge en un acto solemne

Abarcan las categorías Starters, Movers, KET, PET, B2 y C1, fueron entregadas a alumnos de Attendis Granada de entre 7 y 16 años

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:27

El pasado martes 21 de octubre, a las 15:30 horas, el pabellón polideportivo de la sede Mulhacén fue el escenario del solemne acto de ... entrega de las titulaciones oﬁciales de Cambridge obtenidas por los alumnos en la convocatoria de junio de 2025. Casi 400 certiﬁcaciones, que abarcan las categorías Starters, Movers, KET, PET, B2 y C1, fueron entregadas a alumnos de Attendis Granada de entre 7 y 16 años.

