El Colegio Monaita-Mulhacén entrega casi 400 certifficaciones Cambridge en un acto solemne

El pasado martes 21 de octubre, a las 15:30 horas, el pabellón polideportivo de la sede Mulhacén fue el escenario del solemne acto de ... entrega de las titulaciones oﬁciales de Cambridge obtenidas por los alumnos en la convocatoria de junio de 2025. Casi 400 certiﬁcaciones, que abarcan las categorías Starters, Movers, KET, PET, B2 y C1, fueron entregadas a alumnos de Attendis Granada de entre 7 y 16 años.

El evento, que combinó el ambiente familiar característico de los colegios Attendis con la solemnidad que requería la ocasión, se desarrolló con ﬂuidez, brindando un momento especial para padres, profesores y alumnos. El director de la sede masculina, José María de Andrés, abrió el acto con unas palabras de bienvenida en inglés y recordaba a las familias que: «El diploma que vuestros hijos han recibido no es un título de nuestro colegio. Es un título expedido por la Universidad de Cambridge, una de las instituciones académicas más prestigiosas y antiguas del mundo. Esto signiﬁca que el nivel de inglés de vuestros hijos no lo decimos nosotros; lo certiﬁca un estándar global».

Rosa Serrano, directora de la sede femenina, aconsejaba a las familias algo muy valioso: «Por favor, cuando lleguen a casa, no guarden este diploma en el fondo de un armario. Pónganlo en un lugar visible. Que sea un recordatorio diario para vuestros hijos de que el esfuerzo tiene recompensa, y que, gracias a vuestro apoyo y a su trabajo, hoy están un paso más cerca de cualquier meta que se propongan». A continuación, se llevó a cabo la entrega de titulaciones sobre una impresionante alfombra roja, mientras el calor de los aplausos de las numerosas familias presentes llenaba el ambiente.

Un año más tuvimos el honor de contar con la presencia de Jonathan Baum, CEO de Exams Andalucía, que dirigió unas palabras a los presentes, subrayando la importancia de las certiﬁcaciones obtenidas: «La certiﬁcación Cambridge es la de mayor prestigio y la más reconocida a nivel mundial. Es un pasaporte lingüístico, una llave para un futuro sin fronteras».