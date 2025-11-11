El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí

El Colegio de Médicos de Granada está estudiando una queja presentada por una entidad contra el antisemitismo en la que protesta por el hecho de ... que un médico de Granada haya emitido una receta que incluye una advertencia para los farmacéuticos, en la que les pide que no dispensen medicinas de una determinada marca, por ser una empresa israelí. El Colegio granadino indicó en declaraciones a IDEAL que la próxima semana se valorará el asunto cuando se reúna la Junta Directiva y se tomará una decisión al respecto.

El médico en cuestión compartió en su red social X una captura de pantalla de una receta digital que incluía la advertencia para los farmacéuticos, acompañada de un texto en el que se puede leer: «Desde Andalucía me sumo al boicot a Teva que plantea HW4PalestSpain. Hacer prescripción responsable contra el genocidio en Gaza es una obligación ética de cualquier profesional sanitario».

En la misma red, el doctor muestra otras imágenes en las que es crítico con el genocidio. Incluye también un email enviado a su colegio profesional en abril en el que solicitaba un «pronunciamiento público» a la institución «ante las incalculables consecuencias en salud que se están produciendo en el genocidio en curso de Israel frente a la población palestina y la destrucción deliberada del sistema sanitario».

Según la información recogida en el medio digital Enfoque Judío, la entidad que ha presentado la queja en el colegio granadino considera que la actuación del médico «conlleva un evidente contenido antisemita, crea un clima que envenena la sociedad y promueve la intolerancia». Además, consideran que incumple varios artículos del Código de Deontología Médica.