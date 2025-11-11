Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El médico comparte en su cuenta X la advertencia al farmacéutico. Ideal

El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí

El médico, del consultorio de Chauchina, forma parte de una red de facultativos críticos con el genocidio en Gaza, según su perfil de la red X

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

El Colegio de Médicos de Granada está estudiando una queja presentada por una entidad contra el antisemitismo en la que protesta por el hecho de ... que un médico de Granada haya emitido una receta que incluye una advertencia para los farmacéuticos, en la que les pide que no dispensen medicinas de una determinada marca, por ser una empresa israelí. El Colegio granadino indicó en declaraciones a IDEAL que la próxima semana se valorará el asunto cuando se reúna la Junta Directiva y se tomará una decisión al respecto.

