La recomendación de evitar esa marca se incluía en una receta digital. IDEAL

El Colegio de Médicos desestima la queja contra el doctor que pedía no dar medicinas de marca israleí

La entidad considera que el médico no ha hecho nada que vaya contra su normativa estatutaria o la deontológica

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:33

Comenta

El Colegio de Médicos de Granada ha analizado ya la queja contra el médico que pedía en sus recetas a los farmacéuticos que no dieran ... medicinas de un laboratorio israelí. Según lo que se indica en una nota de prensa de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), el acuerdo de la Junta Directiva comunicado el día 25 de noviembre concluye que «de los hechos recogidos en dicho escrito no resulta conducta contraria a la normativa estatutaria ni deontológica, quedando en consecuencia fuera de las competencias de esta Corporación».

Te puede interesar

