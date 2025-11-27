El Colegio de Médicos desestima la queja contra el doctor que pedía no dar medicinas de marca israleí

El Colegio de Médicos de Granada ha analizado ya la queja contra el médico que pedía en sus recetas a los farmacéuticos que no dieran ... medicinas de un laboratorio israelí. Según lo que se indica en una nota de prensa de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), el acuerdo de la Junta Directiva comunicado el día 25 de noviembre concluye que «de los hechos recogidos en dicho escrito no resulta conducta contraria a la normativa estatutaria ni deontológica, quedando en consecuencia fuera de las competencias de esta Corporación».

Hay que recordar el colegio profesional recibió una carta con una protesta por el hecho de que un médico de Granada hubiese emitido una receta que incluía una advertencia para los farmacéuticos, en la que les pedía que no dispensasen medicinas de una determinada marca, por ser una empresa israelí.

El médico en cuestión compartió en su red social X una captura de pantalla de una receta digital que incluía la advertencia para los farmacéuticos, acompañada de un texto en el que se puede leer: «Desde Andalucía me sumo al boicot a Teva que plantea HW4PalestSpain. Hacer prescripción responsable contra el genocidio en Gaza es una obligación ética de cualquier profesional sanitario».

Según la información recogida en el medio digital Enfoque Judío, la entidad que ha presentado la queja en el colegio granadino considera que la actuación del médico «conlleva un evidente contenido antisemita, crea un clima que envenena la sociedad y promueve la intolerancia». Además, consideran que incumple varios artículos del Código de Deontología Médica.

Ahora, tras el acuerdo del Colegio de Médicos, Apdha valora la resolución como «un precedente fundamental para la defensa de la libertad de expresión, la ética profesional y la objeción de conciencia en el ejercicio sanitario». Hay que recordar que 150 organizaciones nacionales e internacionales respaldaron públicamente al médico granadino tras conocerse la queja.