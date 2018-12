El colegio Luis Rosales se pone mascarillas contra la contaminación FOTOS: ALFREDO AGUILAR Más de un centenar de padres y alumnos se han concentrado a primera hora de la mañana en la puerta del centro para exigir que retiren la «estación de autobuses» frente al centro JAVIER MORALES Viernes, 21 diciembre 2018, 11:17

Cuando empezó la protesta en el colegio Luis Rosales, a apenas cinco metros de la entrada había tres autobuses en marcha y otros cuatro esperando pasajeros junto a la acera, unos cincuenta coches colapsando la calle, acelerones, pitidos, algún reproche por la ventanilla y tan sólo un ciclista sobre el asfalto. Madres, padres y alumnos del centro de Infantil y Primaria sufren cada mañana los 'malos humos' de la calle Rector Marín Ocete. A primera hora de este viernes, más de un centenar de ellos se han ajustado sus mascarillas blancas en señal de protesta contra la «estación de autobuses» instalada a las puertas de su centro.

Los disfraces de pastorcillo y las aureolas de ángeles han convivido con las mascarillas blancas y los carteles amarillos de 'SOS Luis Rosales' en una postal que -al menos en lo relativo a las mascarillas- se repetirá a partir de enero. Los padres están dispuestos a convocar la concentración cada lunes a partir del próximo año, hasta que el Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada y el Ayuntamiento alcancen un acuerdo para retirar de la calle las paradas por las que cada día pasan «unos 200 autobuses».

Desde hace diez años tienen en la puerta del colegio una parada que consideran «ilegal». Así la califica la presidenta del Ampa 'La Casa Encendida', Fátima Montero. Polución y ruidos conforman el día a día en las puertas del 'cole', pero también en el patio más cercano a la calle -en el que juegan los cursos más jóvenes- y en las aulas que dan a los comedores universitarios. Los niños sufren durante nueve años -desde el primer curso de Infantil al último de Primaria- el continuo flujo del humo que escapa de los autobuses.

«Está demostrada la afección de esta polución a las personas, siendo los niños una población de alto riesgo. No podemos comprender cómo no hay una actuación política urgente que evite a estos niños que cada día tengan que soportar esto», resume Fátima Montero. La lucha contra la contaminación no es nueva. Llevan años remitiendo escritos al Defensor del Ciudadano y las administraciones local y autonómica. En enero esperan reunirse con el alcalde, Francisco Cuenca. No obstante, la comunidad educativa reconoce el hecho de que el Ayuntamiento haya retirado las líneas de autobús que antes tenían como cabecera la 'dársena' de Rector Marín Ocete.

Piden explicaciones y soluciones. No quieren que los buses pasen por ahí, plantean incluso que la calle -para muchos, escape hacia la Circunvalación por Severo Ochoa y Méndez Núñez- sea peatonal, «porque hay alternativas de tráfico claras». «Nadie quiere una parada de autobús en su puerta, yo lo entiendo, pero estamos hablando de un colegio con niños de entre tres y doce años», cuenta la portavoz de la Ampa. «La situación parece grave, la voluntad política no se ha visto hasta la fecha».

Una de las opciones que han barajado las administraciones es la ubicación de un intercambiador de autobuses a las puertas de la estación de tren, de tal forma que allí queden emplazadas las cabeceras de los buses metropolitanos que parten hacia los pueblos. «Desde hace tiempo se está hablando de esa dársena y un supuesto intercomunicador. Hace muy poco tiempo, en unas jornadas de Medio Ambiente y Salud, el director del Consorcio nos dijo que ni se iban a quitar todas las paradas ni tenía fecha para quitarlas. Ha sido un jarro de agua fría porque pensábamos que la situación iba a ser inmediata».