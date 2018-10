«El Colegio se gestionará con criterios de máxima excelencia, ética, transparencia y eficacia» ComuniQar Entrevista a Leandro Cabrera, candidato a decano del Colegio de Abogados de Granada YENALIA HUERTAS Granada Jueves, 4 octubre 2018, 01:39

Datos biográficos:

Ciudad y año de nacimiento: Granada, 1959

Años ejerciendo como abogado: 33

Lugar donde estudió Derecho: Facultad de Derecho de Granada

Miembros de la candidatura: Leandro Cabrera, Antonio José García Cabrera, Ignacio Joya, Antonio Mir, Mª Angeles Méndez Cabezudo, Paloma Mendoza, José Manuel Motos, Antonio Olivares, Guillermo Padilla, Raquel Ruiz, Alberto Salas, Manuel Sánchez Mesa, Concha Sánchez Salas, Alicia Sierra, Inmaculada Vinuesa y José Miguel Zurita.

-¿Por qué presenta esta candidatura?

-Creo que puedo representar con dignidad a la abogacía granadina no sólo de puertas adentro -por mi experiencia en la política colegial y el conocimiento del Colegio y su organización-, sino tambien de «puertas afuera» para hacerlo más presente en la sociedad granadina y conseguir que la voz de la abogacía granadina sea tenida en cuenta en las cuestiones decisivas que afecten a nuestra sociedad en general. Además soy abogado «de a pie», de los de toga. De hecho hago una media de doscientos juicios al año, por lo que conozco perfectamente -sin necesidad de que nadie me lo recuerde, ya que lo sufro en primera persona- la tremenda casuística que se produce en los juzgados en sus relaciones con los compañeros, retrasos de juicio, largas esperas, suspensiones de juicios, etc y pretendo aportar mi conocimiento en este ámbito para que el resto de colegiados se sientan amparados, protegidos y defendidos por su Colegio, por alguien como yo que vive a diario a pie de calle y de juzgado el difícil ejercicio de esta bendita profesión.

-¿En qué se diferencia de las restantes?

-Todavía no sabemos la composición íntegra del resto de candidaturas ni tan siquiera el número de éstas que se presentarán a las elecciones. En cualquier caso, la diferencia -si es que puede hablarse en esos términos entre compañeros que ejercemos la misma profesión- quizá esté en la simbiosis entre la experiencia acumulada (como secretario del Colegio entre los años 2004 y 2008, y como Diputado 2º en los últimos tiempos) y la pretensión de renovar completamente la Junta de Gobierno del Colegio con personas nuevas que no han formado nunca parte de esa Junta y que vienen con renovadas ideas e ilusiones.

-¿Cuáles son sus retos en caso de salir elegido como decano?

-Las pretensiones son prácticamente inabarcables, pero hay algunos retos básicos que serán prioritarios en mi gestión, a saber: la informatización definitiva del colegio (como la creación de una 'app' para colegiados en móviles y tabletas o facilitar un programa de gestión de despachos a aquellos abogados jóvenes que lo precisen, acceso a la biblioteca virtual y la creación de un canal TV ICAGR en 'Youtube'); la atención especial a los abogados del turno de oficio y asistencia al detenido, reclamando una mayor, digna y justa retribución, insistiendo en mejorar las condiciones en las que se presta el servicio tanto en dependencias policiales como judiciales; fomentar la convivencia y compañerismo mediante creación de premios literarios, teatro, música, incentivando los equipos de fútbol, golf, pádel, etc., es decir, actividades culturales y deportivas que nos enriquezcan también fuera de nuestro ámbito profesional; la creación de la figura del Diputado de Guardia durante las 24 horas del día, 365 días al año, de servicio urgente y permanente a través de un número móvil para que cualquier compañero que lo precise, en cualquier momento y circunstancia, pueda encontrar el apoyo de un miembro de la Junta, etc. Son unas ligeras pinceladas de las propuestas que presentamos y que vienen reflejadas en nuestro programa electoral, como compromiso serio y definitivo de nuestra forma de ser, de pensar y de actuar.

-¿Cuál es el perfil de sus compañeros de lista?

-Mi candidatura está integrada por abogados y abogadas de toda índole. Todos ellos viven de la abogacía de manera exclusiva y son muy conocidos dentro de la profesión. Todos ellos tienen una experiencia en el ejercicio profesional que entiendo que resulta absolutamente imprescindible para dirigir los destinos del Colegio. Son magníficos profesionales de reconocidísimo prestigio. Tienen además la preparación suficiente para acceder a este reto. La media de edad de mi candidatura es de 46 años, que creo que es una estupenda edad para conocer y valorar los retos de nuestra profesión. Y es que la bisoñez excesiva puede ser peligrosa, cuando no contraproducente. Creo que una institución como el Colegio de Abogados de Granada, con más de tres mil colegiados, se merece un respeto, que es el que pretendemos transmitir todos y cada uno de nosotros, para que su gobierno sea dirigido por personas con conocimientos, con la madurez suficiente para que impere la sensatez y el buen hacer, uniéndose a ello la fuerza y el empuje de la juventud.

-¿Qué valores quieren transmitir?

-Procuraremos que la Abogacía granadina ocupe en la sociedad civil y en relación a las instituciones el papel relevante que debe ocupar defendiendo la respetabilidad y el prestigio social que la profesión de abogado debe tener, de modo que tod@s nos sintamos orgullosos de ser abogado@s y de ejercer esta maravillosa profesión. El Colegio se gestionará con criterios de máxima excelencia, ética, transparencia y eficacia revolucionando tecnológicamente el mismo y situando a la Abogacía granadina en vanguardia de la Abogacía española y en una posición de liderazgo.

-¿Qué balance hace del trabajo hecho hasta ahora por el último decano?

-Personalmente me ha merecido siempre el máximo respeto y consideración la figura del decano, no sólo del último -Eduardo Torres González Boza, con el que tengo una gran amistad de la que me honro-, sino de aquellos que tuve la suerte de conocer, tratar e incluso, de trabajar codo con codo. Desde Luis de Angulo Rodriguez, pasando por Rafael López Cantal y José Mª Rosales de Angulo (con el que fui Secretario del Colegio cuando él fue decano), todos ellos sólo merecen mi reconocimiento y mi admiración. Dedicaron parte de su vida a servir al Colegio en la forma que mejor pudieron o supieron, por lo que no me cabe otra que descubrirme ante ellos. Además, los considero a todos ellos amigos y les tengo un afecto especial.

-¿Qué hay que mejorar del colegio granadino?

-Esta pregunta es difícil y fácil a la vez. Y es que el Colegio ha evolucionado tremendamente en todos los ámbitos desde que yo inicié mi carrera profesional allá por el año 1.985. Pero resulta evidente que tiene que seguir evolucionando y haremos especial hincapié en la modernización a través de las nuevas tecnologías, incrementando los cursos de formación profesional, seminarios y conferencias, y fundamentalmente la defensa a ultranza de los abogados jóvenes y aquellos otros que precisen de una atención especial mediante ayudas e incentivos de cualquier índole. También se ha de mejorar en las relaciones del Colegio con los compañeros de los distintos partidos judiciales, a los que hay que cuidar de manera especial para que dejen de sentir esa sensación de «soledad» que a veces notan, procurándoles los instrumentos necesarios para que sientan el colegio cercano a ellos. Por mi parte, esta es una de mis prioridades en las que no voy a cejar hasta conseguirlo

-¿Cuáles son sus principales propuestas?

-Creo que las he ido desgranando a lo largo de toda la entrevista. Pero además de lo dicho, creo que merece especial atención el que fomentemos la relación del Colegio no sólo con los juzgados y tribunales mediante las reuniones periódicas que pretendemos llevar a cabo, sino también procurar la conciliación familiar creando protocolos de actuación con los juzgados en casos de embarazos para facilitar la suspensión o aplazamiento de los juicios en los que intervenga la letrada en cuestión, promoviendo convenios con guarderías para conseguir precios especiales a nuestros colegiados que lo precisen, insistiremos en la exención de cuotas para el padre y la madre durante los cuatro siguientes meses al nacimiento, protección de la lactancia materna, procurando que las guardias que pudieran corresponderle a la abogada en tal situación puedan ser compensadas durante el año inmediato posterior, etc. En cualquier caso, nuestro programa que es extenso y comprometido, no cabe desde luego en estas pocas líneas, por lo que invitaremos a todos los colegiados a que lo lean y nos hagan todas las sugerencias que deseen, porque se trata de un programa abierto a todos.

-¿Con qué lema concurren?

-El lema creo que es la definición de lo que somos y pretendemos cada uno de los integrantes de mi lista, en su conjunto y de manera individual. Por eso hemos decidido que podemos resumir todo lo expuesto en ese lema que es: CERCA DE TI. Para que todos los abogados y abogadas de la provincia de Granada sepan que somos igual que ellos, que tenemos sus mismas inquietudes y preocupaciones, y para que sientan que no están solos, que hay alguien como ellos que está cerca y que siempre lo estará. Empeño mi palabra.

-¿Qué esperanza tienen en las urnas?

-Las encuestas que hemos hecho y lo que se palpa en el ambiente es que tendremos un apoyo mayoritario de nuestros compañeros. Las muestras de afecto y ánimo que recibimos a diario son innumerables. Creo que hemos generado una gran ilusión entre el colectivo y eso se nota. Sin embargo, esto no puede llevarnos a engaño. Comparecemos a las elecciones con la máxima humildad, intentando hablar personalmente con cada uno de los abogados y abogadas granadinas para explicarles nuestro proyecto. Es una labor ingente, pero lo estamos consiguiendo. Creo que con esa humildad, con el trabajo bien hecho, y el conocimiento personal y directo que tienen los compañeros de los distintos integrantes de mi lista por tantos años de ejercicio y de contacto personal, conseguiremos finalmente el triunfo en las elecciones que creo que será el triunfo de la abogacía granadina, porque a ella nos debemos y con ese espíritu de sevicio nos presentamos.

-¿Han programado alguna actividad para pedir el voto de los colegiados?

-Como los tiempos cambian, también los métodos van cambiando. Así, nos dirigiremos a los compañeros a través de las redes sociales (página web, perfil de Facebook y Twitter) y, cuando se convoquen las elecciones y se proclamen las candidaturas, a través de los medios colegiales, por email y circulares. De todas maneras, creo que lo fundamental es el contacto personal para explicarles nuestro proyecto y que lo entiendan y apoyen.

-Haga un diagnóstico de la abogacía actualmente.

-Creo que debemos recuperar el prestigio social que, en mi opinión, se ha ido al menos diluyendo con el tiempo. La abogacía necesita actualizarse. Creo que desgraciadamente los despachos tradicionales, «artesanales» como a mí me gusta definirlos, como es el mío por ejemplo, tenderán a desaparecer y en su lugar aparecerán nuevos sistemas de agrupaciones y sociedades profesionales que presten un servicio completo e integral a los clientes, que cada día los demandan más. De todas maneras, creo que el principio de confianza que es el que ha de regir de manera primordial en las relaciones abogado-cliente nunca desaparecerá. Y es en esa labor de modernización y actualización del ejercicio de la abogacía en la que pretendo aportar mi granito de arena. Ojalá se consiga.