Accidente en la Ronda Sur Ideal

Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes

El siniestro, en el que se han visto involucrados dos turismos, ha provocado importantes retenciones

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:52

Comenta

Un accidente de tráfico ha provocado importantes retenciones en la Ronda Sur, justo en el enlace con la circunvalación de Granada. El servicio coordinador de ... emergencias 112 ha recibido varios avisos tras esta colisión entre dos turismos a la altura del kilómetro 1 de la a-395, justo en la curva que une la Ronda Sur con la GR-30.

