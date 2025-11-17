Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
El siniestro, en el que se han visto involucrados dos turismos, ha provocado importantes retenciones
Granada
Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:52
Un accidente de tráfico ha provocado importantes retenciones en la Ronda Sur, justo en el enlace con la circunvalación de Granada. El servicio coordinador de ... emergencias 112 ha recibido varios avisos tras esta colisión entre dos turismos a la altura del kilómetro 1 de la a-395, justo en la curva que une la Ronda Sur con la GR-30.
El choque se ha producido poco antes de las 8.30 horas de la mañana, momento en el que miles de conductores se dirigen a sus puestos de trabajo o a llevar a los niños al colegio en plena hora punta.
El 112 ha movilizado a Guardia Civil de Tráfico, que ha requerido la presencia de operarios de mantenimiento de carreteras, pero no ha sido necesario el aviso a los servicios sanitarios ya que no se han producido heridos en el siniestro.
Sin embargo, los problemas de tráfico de un día laborable se han multiplicado este lunes. Las retenciones se han trasladado por toda la Ronda Sur y parte de la circunvalación.
