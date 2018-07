Coge tu móvil, hazte un 'selfie' y gana una caja de patatas Peñagallo

Las patatas más sabrosas de Granada convocan el II Concurso de Verano para premiar las mejores selfis de las vacaciones R.I. Sábado, 28 julio 2018, 02:09

Tomando el sol en la playa, disfrutando del campo o tomándote un merecido descanso en casa; Peñagallo te ayuda a darle sabor a tu verano. La empresa nos trae la segunda edición de su concurso de selfis y el premio no podría estar más rico. El primer clasificado (es decir el selfie que consiga más me gusta) recibirá una tarjeta de Amazon de 50€, la segunda y tercera fotografías participantes con más 'me gusta' en la página de Facebook de Peñagallo obtendrán una caja de patatas recién hechas en su hogar.

Participar en el concurso es muy sencillo. Hazte una autorretrato donde tú quieras y con quien tú quieras; con tu familia, con tus amigos, o con tu mascota. Pero no puedes olvidarte de lo más importante, las patatas Peñagallo tienen que aparecer en la imagen junto a vosotros. Acércate a tu comercio preferido a por una bolsa del sabor que más te guste y hazte un 'selfie' para que tu fotografía sea seleccionada como una de las tres mejores de este verano.

Esta iniciativa fue un verdadero éxito el año pasado, por eso la empresa durqueña repite el concurso un año más para que quienes no pudieron participar el último verano, tengan una nueva oportunidad de disfrutar del buen tiempo junto a las patatas fritas Peñagallo. Estos aperitivos están elaborados con las variedades de patata 'agria' y 'lady amarilla', de origen nacional, y se cocinan de manera artesanal en sartén.

Para que todos puedan votar por tu fotografía tienes que enviar la instantánea a la cuenta de correo info@penagallo.com. Ellos se encargarán de subirla a su página de Facebook para que los seguidores puedan votar por ella. ¡Envía la foto más creativa y en unos minutos estarás participando!

La empresa de Dúrcal tiene una selección de productos que van desde las clásicas patatas fritas, en distintos tamaños; a una selección de sabores que incluyen las patatas con ajo, patatas sin sal, patatas tipo paja y cortezas de trigo. Conviértete en el mejor embajador de Peñagallo estés donde estés contagiando a todo el mundo del sabor veraniego y degustando las mejores patatas fritas de la provincia.