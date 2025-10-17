Aquí se cocina despacio y se vive rápido: La jefa Granada

IDEAL Viernes, 17 de octubre 2025, 15:18 Compartir

En el corazón de Granada, en la encantadora placeta de Santo Cristo, se erige La Jefa Granada, un lugar donde la gastronomía y el ocio se entrelazan para ofrecer una experiencia única. Este moderno restaurante no solo se destaca por su cocina original, sino que también se ha convertido en un punto de encuentro social vibrante, donde cada visita se transforma en un momento memorable.

La Jefa se caracteriza por su lema: «aquí se cocina despacio y se vive rápido», lo que refleja la pasión con la que se elaboran sus platos. La jefa de cocina, con su mirada intensa y toque firme, capta las necesidades de los comensales antes incluso de que lo expresen. En este espacio no hay lugar para la negociación; cada visita es una invitación a disfrutar plenamente de la experiencia gastronómica. Con una oferta culinaria que sube la apuesta, aquí el placer es una obligación, y los sabores son tentaciones irresistibles.

Un menú exclusivo

Dentro de su exquisito menú exclusivo diseñado para proponer un gastroplan en Oferplan Granada de IDEAL, los comensales pueden deleitarse con creaciones como el tomate en textura con burrata, una combinación refrescante y suave, o el mini brioche de carrillera, que promete ser un bocado exquisito y tierno. El secreto ibérico de bellota a la brasa, acompañado de gnocchi a la carbonara, es otra joya del menú que no deja indiferente a nadie. Para los amantes del mar, el tataki de atún rojo, brotes verdes y edamame ofrece una experiencia de sabor frescura y sofisticación. Y para aquellos que buscan un toque dulce, la tarta de queso al horno culmina la experiencia de manera perfecta, convirtiéndose en un capricho que hace eco en el paladar.

Además de su propuesta culinaria, La Jefa se anima con un ambiente festivo, que incluye música en vivo los sábados y sesiones de DJ hasta altas horas de la madrugada. Cada viernes, el afterwork se convierte en una cita imprescindible para los granadinos que desean relajarse tras una semana de trabajo. Asimismo, el brunch mensual ha trascendido a convertirse en una tradición local, atrayendo tanto a residentes como a visitantes.

Temas

Granada