El coche sospechoso de la Chana que escondía dos paquetes de hachís y 2.000 euros La Policía Local detuvo a los dos ocupantes del coche

Carlos Balboa Granada Viernes, 24 de octubre 2025, 10:44 | Actualizado 11:09h.

Nueva actuación contra el tráfico de drogas la que llevó acabó en la madrugada del pasado jueves la Policía Local de Granada, concretamente en la Chana.

Eran las 0.45 horas cuando una unidad del Grupo de Apoyo a la Policía de Barrio (GAPB) detectó un vehículo sospechoso. Tal y como informan los agentes, dos hombres viajaban dentro, de 46 y 35 años.

Al verse sorprendidos por la Policía, los individuos intentaron deshacerse por la ventanilla de dos paquetes de hachís, de unos 100 gramos cada uno. Pero no solo eso: en la inspección posterior del vehículos, los agentes, además descubrieron que llevaban cuatro teléfonos móviles y 2.000 euros en efectivo. ¿El resultado? Ambos acabaron detenidos.

La Policía recuerda que el delito contra la salud pública, reflejado en el artículo 368 del Código Penal, incluye penas de tres a seis años de prisión por «sustancias que ocasiones un riesgo grave contra la salud».