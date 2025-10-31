El Club de la Constitución ratifica a su nueva junta de gobierno con Martín-Recuerda al frente

La asamblea general del Club de la Constitución celebró ayer una reunión extraordinaria en la que se ratificó la designación de la nueva junta de ... gobierno. De acuerdo con los estatutos del club y las normativas del proceso electoral, la comisión electoral proclamó la única candidatura presentada, lo que permitió dar fin al proceso electoral y elevar a la asamblea la propuesta de los nuevos miembros del órgano de gobierno.

En la reunión, la asamblea acordó proclamar a la única candidatura, cuyos integrantes formarán la nueva junta de gobierno. Francisco Martín-Recuerda García continúa como presidente, y Manuel Mariano Vera Martínez, como vicepresidente.Renuevan cargos también Manuel Morales Fernández como secretario general y Miguel Ángel Medina Medina como tesorero. Como vocales figuran José Rogelio Muñoz Oya, Antonio Romero Romero, Julio Olóriz Sáez, María Soledad Corral Ortega, Emilio Gómez-Villalba Ballesteros y Manuel Vizcaíno Alcalá, quien ya formaban parte de la junta anterior.

Con la proclamación oficial, se espera que la junta de gobierno impulse diversas iniciativas dentro del club, reafirmando su compromiso con los socios y el fortalecimiento de la institución. Los nuevos miembros aceptaron sus nombramientos y aseguraron que no existen incompatibilidades que les impidan ejercer sus funciones. El Club de la Constitución fue fundado en Granada el día 4 de octubre de 2008, si bien hasta el 25 de junio de 2009 no se celebra la asamblea fundacional para constituirse formalmente en asociación.