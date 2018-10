Una clínica granadina colabora en una investigación sobre los efectos positivos de la melatonina en el cáncer de mama El director del centro, el doctor Jan Tesarik, desarrolla «el potencial de la melatonina en el tratamiento de determinados tipos cáncer» EUROPA PRESS Domingo, 21 octubre 2018, 11:55

El uso de la melatonina en el tratamiento del cáncer de mama, incluso cuando hay metástasis, puede resultar «menos invasivo y producir menos efectos secundarios que los tratamientos actuales».

Dos grupos de investigadores, uno formado por científicos saudíes y egipcios, y otro franco-español, coinciden en sendos artículos, publicados en las revistas científicas 'Journal of Cellular Biochemistry' y 'Journal of Gynecology and Women's Health', en la eficacia potencial de la melatonina en el tratamiento del cáncer de mama.

Así lo ha indicado en una nota remitida a Europa Press la Clínica Margen, situada en Granada. El director del centro, el doctor Jan Tesarik, que forma parte del grupo de investigadores franco-español, ha señalado que «la melatonina reduce la progresión de otras enfermedades, no cancerosas, caracterizadas por una migración, invasión y proliferación de células en localizaciones heterotópicas, por ejemplo en casos de endomeriosis o la adenomiosis, dos causas principales de infertilidad en mujeres jóvenes» y ha avanzado «el potencial de la melatonina en el tratamiento de determinados tipos cáncer».

Durante el proceso de metástasis, las células cancerosas pierden las características responsables de su adhesión con las adyacentes, y, como consecuencia, se liberan de su localización original y se desplazan libremente en el organismo. Debido a otros mecanismos patológicos, adquieren la capacidad de invadir tejidos de diferentes órganos y dividirse activamente.

Estas transformaciones son inducidas por la coincidencia de múltiples aberraciones de vías de señalización celular que pueden ser detectadas y cuantificadas por exámenes de los marcadores específicos.

La exposición 'in vitro' de las células del cáncer de mama a concentraciones fisiológicas de la melatonina inhibe una gran parte de estas aberraciones, lo que resultaría eficaz en la prevención de la capacidad metastásica y podría, incluso, producir el regreso de las metástasis ya presentes.

Las dosis fisiológicas de la hormona melatonina inhiben el potencial metastásico de las células del cáncer de mama, reprogramando los mecanismos de regulación intracelular en las células cancerosas. Esta reprogramación quita a dichas células la capacidad de invadir otros tejidos y órganos, sin, por tanto, producir efectos citotóxicos.

Según Jan Tesarik, el artículo del grupo saudí-egipcio va «aún más lejos y enfoca la atención a un tipo particular de cáncer, el de mama». Los autores demuestran que, aunque eficaz por sí misma, la melatonina produce los mejores resultados, en términos de la inhibición de metástasis, cuando se combina con paclitaxel (Taxol), el agente convencional utilizado en esta indicación.

De hecho, el efecto antitumoral de la combinación melatonina-paclitaxel fue superior al efecto de ambas substancias utilizadas por separado. Paclitaxel, por sí mismo, es una substancia «responsable de numerosos efectos secundarios, tales como reacciones de hipersensibilidad --dificultad de la respiración, urticaria, hipotensión, dolor de pecho o espalda, exceso de transpiración y prurito--, neuropatías sensoriales y motoras, arritmias cardiacas, anomalías de la sangre o efectos gastrointestinales».

Para Tesarik, «todos estos efectos se podrán mitigar o suprimir completamente con el uso simultáneo de la melatonina, lo que permitirá reducir sustancialmente la dosis de paclitaxel administrada manteniendo, o incluso mejorando, el efecto antitumoral».

El director de la Clínica Margen ha subrayado, en este sentido, la necesidad de realizar estudios clínicos «para evaluar los efectos antitumorales de la melatonina en diferentes tipos y estadios evolutivos del cáncer de mama para incluir esta substancia en programas personalizados del tratamiento, adaptados a la condición de cada paciente».