«Mi cliente es un ladrón, pero no un asesino»

Las defensas de C. y D., los dos acusados españoles en el crimen de Los Yesos, alegan nuevamente la eximente de miedo insuperable y lamentan ... el «pacto» que han alcanzado las partes. Aseguran que a cambio de que los autores materiales, los acusados marroquíes, declararan que los hechos se habrían producido con la connivencia de los cuatro investigados se han retirado los cargos de agresión sexual para los dos autores principales.

«La verdadera justicia no se constituye sobre trueques o pactos. Mi cliente no es un santo. Es un ladrón pero no un asesino», han manifestado en sus informes finales las defensas, entre ellas el abogado penalista Jesús Huertas. Los acusados españoles tienen 32 y 22 años. «El miedo puede ser paralizante. Tanto C. como D. estaban en estado de shock», han reiterado.

Ambos letrados han subrayado que la colaboración de sus clientes con la justicia ha sido fundamental para esclarecer los hechos. «La forma en la que H. y R. dieron muerte a las víctimas es despiadada y sin escrúpulos. No han tenido tampoco reparos en mentir y asegurar que lo acordaron los cuatro», ha aseverado Huertas.

Cabe destacar que los acusados marroquíes admitieron en el juicio haber degollado a las víctimas. Por último, ha destacado que los acusados españoles han estado amenazados por sus compinches. Además, ha indicado que C., que tenía solo 18 años cuando se produjeron los hechos, era «un niño» y su carácter es influenciable.